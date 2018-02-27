Секрет красоты и молодости: беременная сестра Кардашьян заявила, что съест свою плаценту

Для этого ее плаценту превратили в специальные таблетки, которые позже принимала телезвезда. Так же хочет поступить ее младшая сестра Хлои, которая в апреле этого года впервые станет мамой. И это все для сохранения красоты и молодости кожи и тела, которую может оказывать плацента.

Звезда реалити-шоу "Семейства Кардашян" Хлои Кардашян, которая беременна первенцем от баскетболиста Тристана Томпсона, удивила зрителей своим решением съесть плаценту после родов.

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Об этом пишут в The Daily Mail. В новом выпуске программы "Семейства Кардашян" Хлои объяснила, что так хочет последовать примеру сестры Ким Кардашян, которая также это сделала после рождения детей – дочери Норт и сына Сэйнта. Для этого ее плаценту превратили в специальные таблетки, которые позже принимала телезвезда.

Так же хочет поступить ее младшая сестра Хлои, которая в апреле этого года впервые станет мамой. И это все для сохранения красоты и молодости кожи и тела, которую может оказывать плацента.

Также в тизере нового выпуска Хлои сообщила пол своего первенца. Реакция ее сестер была счастливой и трогательной, однако всю правду поклонники смогут узнать только в воскресенье, когда весь выпуск программы будет в свободном доступе.

Также в тизере нового выпуска Хлои сообщила пол своего первенца. Реакция ее сестер была счастливой и трогательной, однако всю правду поклонники смогут узнать только в воскресенье, когда весь выпуск программы будет в свободном доступе.