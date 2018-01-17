Ким Кардашян сообщила о рождении третьего ребенка

В семье звезды реалити-шоу Ким Кардашян и ее мужа рэпера Канье Уэста родился третий ребенок. Об этом говорится в сообщении на сайте Кардашян.

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"15 января 2018. 12.47 утра. 3,3 кг. Мы с Канье рады сообщить о рождении нашей здоровой, красивой девочки. Мы невероятно благодарны нашей суррогатной матери, которая осуществила нашу мечту. Норт и Сейнт особенно рады встретить свою сестру", – написала Кардашян.

У Кардашян и Уэста двое детей. Светская львица родила сына 5 декабря 2015 года. Ее дочь Норт родилась 15 июня 2013 года.

После рождения Сейнта врачи предупредили Кардашян, что третья беременность может быть опасной, поскольку у нее есть проблемы со здоровьем.