Принц Гарри пригласил на свадьбу своих бывших девушек (видео)
14:59, 27 февраля 2018Мир
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Принц Гарри сохранил с ними хорошие дружеские отношения.
Меган Маркл и Принц ГарриREUTERS/Ben Birchall/Pool
Принц Гарри пригласил на свою свадьбу двух бывших девушек.
Читайте такжеСветский дебют пары: принц Гарри и Меган Маркл посетили благотворительный вечер (фото, видео)Как сообщает американская пресса, речь идет о 32-летней Челси Дейфи и 27-летней Кресиде Давонас.
Принц Гарри сохранил с ними хорошие дружеские отношения, поэтому Меган Маркл была не против, передает ТСН.
С Челси Дейфи принц встречался 6 лет, а с Кресидой - 2 года, и даже был готов на ней жениться, однако девушка на то время была еще очень молода.
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