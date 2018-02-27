Принц Гарри пригласил на свадьбу своих бывших девушек (видео)

14:59, 27 февраля 2018
Мир
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REUTERS/Ben Birchall/Pool

Читайте такжеСветский дебют пары: принц Гарри и Меган Маркл посетили благотворительный вечер (фото, видео)Как сообщает американская пресса, речь идет о 32-летней Челси Дейфи и 27-летней Кресиде Давонас.

Принц Гарри сохранил с ними хорошие дружеские отношения, поэтому Меган Маркл была не против, передает ТСН.

С Челси Дейфи принц встречался 6 лет, а с Кресидой - 2 года, и даже был готов на ней жениться, однако девушка на то время была еще очень молода.

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Теги: #принц Гарри и Меган Маркл#Гарри и Меган