Королевское торжество: стали известны новые детали свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Дворец пока не комментировал количество приглашенных гостей, однако известно, что часовня святого Георгия вмещает около 800 человек.

До свадьбы принца Гарри и Меган Маркл остается меньше 100 дней. Обратный отсчет уже пошел, а подготовка - в самом разгаре. Сегодня королевский дом обнародовал новые подробности торжества, в частности, время свадьбы.

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Торжество принца Гарри и Меган Маркл состоится, как было уже ранее известно, 19 мая. Теперь официальные представители во дворце решили сообщить точное время: празднество начнется с обмена клятвами в часовне святого Георгия в 12 часов дня по лондонскому времени.

Церемонию бракосочетания проведет архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, а возглавит церковную службу в этот день епископ Дэвид Коннер, декан Виндзора.

Далее пара по традиции отправится на романтическую прогулку по улицам Лондона в повозке с сопровождением. Они выедут из часовни ровно через час после начала службы - в 13.00. Пара покинет Виндзорский замок через ворота Castle Hill и отправится вдоль улицы High Street через Windsor Town.

Дворец пока не комментировал количество приглашенных гостей, однако известно, что часовня святого Георгия вмещает около 800 человек.

По окончании процессии пара устроит прием. Пока также неизвестно, где он будет проходить - в поместье Виндзор, Frogmore House, где были сделаны романтические фотографии пары по случаю помолвки, или в другом месте.