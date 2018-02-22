Третий «Мир Юрского периода» анонсировали еще до премьеры второго

16:03, 22 февраля 2018
Мир
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Первая серия вышла в прокат в 2015 году / фото boxofficemojo.com

Как сообщает The Hollywood Reporter, новый фильм о динозаврах выйдет на экраны 11 июня 2021 года. Режиссерами вновь выступят Стивен Спилберг и Колин Треворров. Среди продюсеров значатся Френк Маршал и Пэт Кроули. Сценарий напишет Эмили Кармайкл, которая работала над "Тихоокеанский рубеж 2".  

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Также сообщается, что Крис Пратт вернется к роли Оуэна Грэйди, а Брайс Даллас Ховард вновь сыграет Клэр Диринг.

Отметим, что вторая часть "Мира Юрского периода" выйдет в прокат 7 июня 2018 года.

Напомним, первая серия вышла в прокат в 2015 году и заняла четвертую строчку в рейтинге самых кассовых фильмов со сборами в 1,6 миллиарда долларов.

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