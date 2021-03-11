Десять лет назад Берлин сделал неправильные выводы после катастрофы на АЭС в Японии.

Ровно 10 лет назад землетрясение вызвало цунами, которое, в свою очередь, привело к ядерной катастрофе. 11 марта 2011 года люди по всему миру с ужасом наблюдали за тем, как три реактора атомной электростанции в префектуре Фукусима сломались и начали извергать радиацию далеко на сушу, в море и в воздух.

Читайте такжеThe Economist: Катастрофа в Фукусиме не означает, что нужно отказаться от всех АЭСШок был настолько мощным, что спровоцировал другую цепную реакцию на другом конце мира, в Берлине. Об этом пишет Bloomberg, добавляя, что она имела политический характер. За несколько драматических дней канцлер Германии Ангела Меркель сделала публичный разворот на 180 градусов, взяв курс на отказ от атомной энергетики уже 14 марта 2011-го. Последний немецкий реактор будет выключен в будущем году.

Но это решение стало кульминацией событий, которые длились три десятилетия. Массовые протесты против использования расщепления атома для производства электроэнергии вспыхнули в Западной Германии в 1970-х годах. Из этого движения родилась партия "Зеленых". А антиядерный немецкий фанатизм превратился во что-то в духе новой религии.

В 2000 году правительство Германии, в которое входили "Зеленые", решило постепенно выключить АЭС в стране. Через 10 лет после того консервативное правительство во главе с Меркель продлило срок эксплуатации электростанций. Но потом за считанные дни после аварии в Фукусиме Берлин кардинально изменил свое решение.

Издание отмечает, что этот немецкий разворот породил ряд противоречий, которые должны стать предупреждением для других стран. Желая сократить выбросы парниковых газов, Германия много инвестировала в возобновляемые источники энергии, такие как солнечные и ветровые станции. Но из-за непостоянства они не дали достаточного обеспечения, чтобы питать целую экономику. Поскольку АЭС начали выключать, потребности в энергии начали восполнять угольные электростанции.

Читайте такжеВ радиоактивной зоне Фукусимы популяции диких животных процветают – ученые (фото, видео)Уголь - один из самых грязных источников энергии, если посмотреть на углеродные выбросы. Зато АЭС не выбрасывают никаких газов. Поскольку грязное топливо заменило чистое, Германии стало трудно добиться существенного сокращения загрязнения воздуха. Поэтому в качестве переходного периода перед экологически чистым будущим Берлин сосредоточился на природном газе.

"Он чище, чем уголь, но все равно грязный. Он также делает Германию опасно зависимой от поставщиков, таких как Россия. Отсюда парадокс, который лежит в самой сути зеленого движения в Германии: он противопоставляет антиуголные взгляды против антиядерных", - говорится в статье.

Разгадывая эту головоломку, администрация Меркель решила выключить и все угольные электростанции. Таким образом, Германия должна стать первой страной, которая попытается одновременно отказаться как от ископаемого топлива, так и от атомной энергетики. Но если отключение АЭС происходит быстро, с угольными станциями все происходит значительно медленнее. Последнюю из них должны выключить в 2038 году. Но это противоречит Парижскому климатическому договору, призванному сдержать глобальное потепление и который Германия тоже подписала. Согласно его условиям, богатые страны должны отказаться от угольных электростанций до 2030 года. Берлин перевернул вверх ногами все приоритеты в вопросе двух отказов от источников энергии.

Что-то пошло не так в немецких дебатах по сравнению с консенсусом, который формируется в других частях мира. Немцы правы, когда беспокоятся из-за остаточных рисков атомной энергетики и серьезным вызовом хранения ядерных отходов. Последние остаются радиоактивными сотни лет. Но почему они гораздо больше напуганы этим, чем, скажем, их соседи на другой стороне Рейна?

Франция получает более 70% своей электроэнергии из атомных реакторов и меньше переживает из-за этого. Собственно, немцы тоже не очень нервничают, когда импортируют французское электричество. Роль культуры и психологии в восприятии риска, похоже, огромна.

Некоторые страны, особенно Индия и Китай, поняли, что атомная энергетика остается важным способом восполнить пробел в энергетическом балансе будущего, который оставляют возобновляемые источники. Поэтому они строят новые реакторы. В то же время, некоторые богатые страны включая США и Канаду остаются открытыми к переосмыслению использования технологии атомного расщепления.

Вместо старых, гигантских и дорогих ректоров они строят небольшие "модульные" (SMR). Такие атомные реакторы можно поместить на большой грузовик и отвезти туда, где они нужны. Таким образом, можно быстро запускать и останавливать производство атомной электроэнергии, в зависимости от того, насколько производительны на данный момент солнечные и ветровые станции. SMR более безопасны, а некоторые из них даже работают на ядерных отходах из других реакторов.

Читайте такжеБелорусская АЭС остановила производство электроэнергии из-за аварииСогласно оценкам Международного энергетического агентства, чтобы выполнить цели Парижского климатического договора, а именно не позволить планете закипеть, нужны "большое увеличение эффективности и инвестиций в возобновляемые источники, а также увеличение атомной энергетики".

"Так что все сводится к простой истине: мы не можем успешно спасти нашу планету без помощи источников, которые заполняют пробелы, образованные переходом на солнечную и ветровую энергетику. Среди них водород, но также и атомная энергия", - говорится в статье.

Через 10 лет после катастрофы на Фукусиме мир должен почтить память тысяч жертв землетрясения, цунами и эвакуированных из префектуры, а также единого человека, которого убила именно радиация. Нужно позаботиться, чтобы такие ядерные катастрофы больше не повторялись. Но стоит также помнить, что АЭС нужны, чтобы не допустить еще худшие катастрофы.

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Перевод: Лесь Дымань