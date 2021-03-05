Выплаты должны компенсировать компаниям потери от прекращения производства электричества и инвестиции.

Федеральное правительство достигло соглашения с четырьмя энергетическими компаниями по поводу выплаты им компенсации за досрочное выведение из эксплуатации принадлежащих им атомных электростанций в Германии.

Как отмечается в заявлении Министерства экономики и энергетики Германии, компании EnBW, E.ON/PreussenElectra, RWE и Vattenfall получат в общей сложности €2,4 млрд за закрытие шести АЭС.

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Наибольшую компенсацию получит шведская компания Vattenfall — €1,4 млрд.

Выплаты должны компенсировать компаниям потери от прекращения производства электричества и инвестиции.

Со своей стороны компании должны будут отозвать все поданные ими иски, в которых они требовали от Германии компенсации за потерю прибыли.

Что этому предшествовало

Решение о постепенном закрытии всех 17 АЭС на территории Германии было принято федеральным правительством в 2011 году после катастрофы на АЭС «Фукусима» в Японии.

Последние АЭС должны быть выведены из эксплуатации в 2022 году.

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Автор: УНИАН