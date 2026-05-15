В Израиле прокомментировали слухи о нехватке ракет для систем ПВО на фоне войны с Ираном

Председатель правления израильской государственной оборонной компании Rafael Advanced Defense Systems Юваль Штайниц заявил, что в стране нет нехватки зенитных ракет на фоне сообщений о том, что арсеналы противовоздушной обороны, в частности дальнобойных ракет-перехватчиков Arrow, были исчерпаны из-за боевых действий с Ираном. Об этом пишет The Times of Israel.

Rafael Advanced Defense Systems является основным производителем системы противоракетной обороны Iron Dome и производит некоторые компоненты для системы Arrow, хотя сами ракеты-перехватчики Arrow производятся Israel Aerospace Industries.

Штайниц - бывший член Кнессета от партии "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху, и на протяжении многих лет занимал несколько министерских постов, в частности возглавлял министерства стратегических дел, финансов и разведки.

Выступая в понедельник на конференции Иерусалимского центра безопасности и иностранных дел, Штайниц заявил, что система "Железный купол" на 99 процентов эффективна против ракет, запущенных ХАМАС в Газе и "Хезболлой" в Ливане.

"Iron Dome перехватил большинство из них с показателем успешности, который [составляет] не 100%, но близок к 100%. Это около 98%, даже 99% - так что это не идеально, но почти идеально", - сказал он.

Штайниц также сказал, что с момента нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, которое положило начало многофронтовой войне, две террористические группировки выпустили около 40 000 ракет по Израилю.

По его словам, Иран выпустил около 1500 баллистических ракет по Израилю в ходе двух раундов боевых действий с 2024 года, и "лишь несколько десятков" не были перехвачены.

Штайниц не уточнил текущие запасы ракет-перехватчиков Израиля или темпы их производства.

Как сообщал УНИАН, Израиль обеспокоен тем, что президент США Дональд Трамп может заключить соглашение с Ираном, не решив некоторых ключевых вопросов, которые и стали причиной начала войны между этими двумя странами.

По словам источников, соглашение, которое оставит ядерную программу Тегерана частично неизменной, обойдя такие вопросы, как баллистические ракеты и поддержка региональных союзников, заставит Израиль рассматривать войну как незавершенную.

В начале войны Трамп заявил, что США стремятся уничтожить иранскую программу баллистических ракет, положить конец поддержке Ираном региональных союзников и закрыть его ядерные объекты, чтобы Иран никогда не смог создать ядерную бомбу.

