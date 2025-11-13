После заявлений Трампа о возобновлении ядерных испытаний Вашингтон переходит к практической фазе.

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что США планируют испытать системы доставки ядерного оружия, сообщает The Washington Post.

Ранее президент Дональд Трамп объявил о старте ядерных испытаний, не уточнив, идет ли речь о взрывах или о проверке ракетных систем. Впоследствии министр энергетики Крис Райт пояснил, что испытания не будут предусматривать ядерных взрывов.

"Это вполне уместное решение, учитывая, что противники США проводят собственные испытания", - заявил Рубио.

Что предшествовало

Напомним, что заявление Рубио прозвучало после новостей о российских тестах межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник" и подводного беспилотника "Посейдон", оснащенных ядерными установками.

Трамп, в свою очередь, подчеркнул, что американский ядерный арсенал полностью модернизирован: "США имеют больше ядерного оружия, чем любая другая страна. Это результат обновления, проведенного во время моего первого срока".

