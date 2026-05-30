Россия обвинила Украину в 'целенаправленной атаке' на Запорожскую АЭС

По словам гендиректор "Росатома", украинский дрон якобы управлялся по оптоволокну.

Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев обвинил украинские войска в атаке на Запорожскую АЭС. Его слова цитируют росСМИ.

По словам Лихачева, днем 30 мая украинский беспилотник сдетонировал у здания машинного зала блока №6 ЗАЭС. Он добавил, что в результате атаки основное оборудование не повреждено.

Также гендиректор "Росатома" заявил, что украинский дрон якобы управлялся по оптоволокну. По его словам, это исключает версию случайного попадания.

Видео дня

"ВСУ переходят границы здравого смысла, от них можно ожидать ударов непосредственно по атомному реактору и системам безопасности", - сказал Лихачев журналистам.

Кроме того, гендиректор "Росатома" добавил, что это якобы "первая в мировой истории целенаправленная атака на основное оборудование АЭС".

Россияне атакуют ЗАЭС - последние новости

Напомним, что ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что 3 мая беспилотник атаковал Лабораторию внешнего радиационного контроля вблизи Запорожской АЭС. Агентство отметило, что информации о пострадавших не поступало.

Позже в МАГАТЭ заявили, что в результате атаки 3 мая была повреждена часть оборудования Лаборатории внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС. Группа экспертов МАГАТЭ посетила здание на следующий день после того, как станция подверглась атаке беспилотника.

В МАГАТЭ добавили, что эксперты агентства зафиксировали повреждение части метеорологического оборудования лаборатории, которое больше не функционирует.

Вас также могут заинтересовать новости: