Лучшие смартфоны разных брендов сравнили по скорости работы: неожиданный победитель

Для теста были выбраны Galaxy S26 Ultra, iPhone 17 Pro Max, Pixel 10 Pro XL, OnePlus 15, Oppo FX9 Pro, Honor Magic 8 Pro и Vivo X300 Ultra.

Ютубер PhoneBuff сравнил скорость топовых флагманов 2026 года от Apple, Samsung, Google, OnePlus, OPPO, Honor и Vivo. Все они получили топовые процессоры и являются самыми быстрыми и мощными смартфонами этих производителей. Но самым быстрым может быть только один.

Для теста были выбраны следующие модели: Galaxy S26 Ultra, iPhone 17 Pro Max, Pixel 10 Pro XL, OnePlus 15, Oppo FX9 Pro, Honor Magic 8 Pro и Vivo X300 Ultra.

Видео дня

Испытание состояло из нескольких этапов. Сначала устройства поочередно выполняли набор стандартных операций: запускали приложения, открывали камеру, обрабатывали фотографии, запускали игры и распаковывали ZIP-архивы.

После этого смартфоны проходили более сложный сценарий с непрерывной нагрузкой, включавшей одновременное выполнение разных задач, включая запись видео в формате 4K.

По итогам победителем стал Galaxy S26 Ultra. Флагман Samsung быстрее конкурентов справился со всеми этапами и показал наиболее стабильную производительность под высокой нагрузкой. Второе место занял Vivo X300 Ultra, уступив лидеру 7 секунд. Замкнул тройку лидеров OnePlus 15.

Следом расположились Honor Magic 8 Pro и Oppo Find X9 Pro. iPhone 17 Pro Max оказался лишь на шестой позиции, а последнее место досталось Pixel 10 Pro XL, который показал самый низкий результат среди участников тестирования.

Ранее бенчмарк AnTuTu обновил рейтинг самых производительных Android-смартфонов. Топ вновь возглавил iQOO 15 Ultrа с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5, средний результат которого составил 4,12 млн баллов. При этом Galaxy S26 Ultra в топ-10 вообще не попал.

В то же время в DxOMark оценили возможности камеры S26 Ultra – флагман уступил даже iPhone 16 Pro. Samsung пока не может бросить вызов лидерам сегмента, но демонстрирует последовательный прогресс, хотя и довольно медленный.

Вас также могут заинтересовать новости: