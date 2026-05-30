В Австрии создали костюм для защиты овец от волков: почему он вызвал возмущение в сети

На имя фермера и изобретателя были поданы жалобы.

Фермер и изобретатель из Австрии представили изобретение, которое может решить давнюю проблему, беспокоящую овцеводов уже 11 тысяч лет. Они создали доспехи с металлическими шипами для защиты овец от нападений волков. Об этом пишет Gandul.

В частности, 72-летний изобретатель сообщил, что работал много лет над разработкой защитного костюма.

В то же время реакции в интернете на такое изобретение были разными. Многие пользователи были удивлены, а другие жестко критиковали мужчину.

В частности, организация по защите животных захотела проверить негативное влияние костюма на овец и даже запретить его ношение, если он причиняет страдания животным.

"На имя фермера и изобретателя были поданы жалобы, в которых их обвиняют в нарушении законодательства о благополучии животных и положений о разведении животных. С другой стороны, случай в Австрии вновь разжег дискуссию о защите отар овец, а также о способах сохранения баланса между интересами животноводов и сохранением дикой фауны", - добавили в материале.

Проблема волков в Австрии

Известно, что убийство волков без разрешения запрещено в Австрии вне сезона охоты, ведь хищники находятся в списке охраняемых видов, согласно Директиве ЕС о средах обитания.

В свою очередь, в некоторых регионах Австрии разрешено убивать только агрессивных волков, которые опасно приближаются к стадам и хозяйствам.

"Популяция волков в Австрии растет с тревожной скоростью (так же, как и проблема медведей в Румынии), став с 2022 года проблемой, которая расколола общество", - подчеркнули в публикации.

