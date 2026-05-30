На фронте в Украине испытали человекоподобных роботов, – CNBC

Американский стартап испытал на фронте в Украине человекоподобных роботов, которых теперь планируют предложить американской армии.

Как пишет CNBC, компания Foundation Future Industries, основанная в 2024 году, поставила перед собой цель создать человекоподобного робота для военных и промышленных задач. При этом в компании убеждены, что гуманоидная робототехника должна быть направлена на решение самых больших проблем человечества, а не выполнять роль прислуги по хозяйству или в сфере услуг.

"Я убежден, что технология достигает уровня, когда она может заменить работу, опасную для выполнения людьми, и если вы сможете это сделать, это будет самая большая чистая польза, которую вы можете создать из всех применений робототехники", – заявил генеральный директор компании Санкает Патхак.

В начале этого года стартап отправил два своих Phantom MK-1 в Украину для пилотной демонстрации. Компания назвала это первым известным развертыванием человекоподобных роботов на поле боя. Текущие испытания, поддерживаемые правительством США и проводимые при участии украинских чиновников, были сосредоточены на логистике в опасных зонах.

Отмечается, что Украина стала естественным местом для дебюта, поскольку ее продолжающийся конфликт с Россией уже превратился в основную испытательную площадку для робототехники и искусственного интеллекта в боевых условиях. Война, которая длится уже пятый год, стала свидетелем использования наземных роботов для доставки припасов на передовую, а также автономных и оснащенных искусственным интеллектом дронов для точных ударов и разведки.

По словам Патхака, испытания МК-1 в Украине уже доказали потенциал робота для доставки припасов, что часто подвергает солдат опасности.

Но хотя MK-1 помогают продемонстрировать полезность основной технологии, они далеко не суперсолдаты: неся всего около 20 кг полезного груза, им не хватает водонепроницаемости и достаточного времени работы от аккумулятора для развертывания в больших масштабах.

Стартап намерен в этом году отправить в Украину новые и усовершенствованные роботы Phantom 2, которые, по словам Патхака, будут обладать "сверхчеловеческими способностями" и вдвое превысят грузоподъемность Phantom 1.

Также компания планирует увеличить производство до тысяч единиц в этом году и начать передовые испытания с американскими военными в течение следующих 18 месяцев.

Как сообщал УНИАН, в Минцифре работают над созданием мин нового поколения, в которые интегрируют искусственный интеллект, который, как планируется, будет автоматически определять, кто именно приближается к мине и стоит ли активировать взрывное устройство.

Процессом будет заниматься ИИ, который будет идентифицировать цели – идентификация будет не только на уровне "свой-чужой", но и определять, кто именно приближается к устройству – ребенок, взрослый, гражданский, военный, вооруженное лицо и т. д. Например, если искусственный интеллект видит, что кто-то идет по минному полю, и этот человек ниже 1 метра, то мина не взорвется, потому что ИИ понимает, что это ребенок. Или, если на бронежилете написано "ООН", то мина тоже не сработает. Или, если у человека нет при себе ничего металлического, – также не сработает, по оценке искусственного интеллекта.

