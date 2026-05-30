Украина создаст новые мины, которые сами будут решать, кого подорвать, - Минцифры

Предполагается, что ИИ будет распознавать, кто передвигается - взрослый человек или ребенок.

В Украине работают над созданием новых мин, которые с помощью искусственного интеллекта сами будут "решать", кого взорвать. Об этом в Одессе во время Черноморского форума по безопасности (Black Sea Security Forum) рассказал и.о. министра цифровой трансформации Александр Борняков.

По его словам, в Минцифре работают над созданием мин нового поколения, в которые интегрируют искусственный интеллект, который, как планируется, будет автоматически определять, кто именно приближается к мине и стоит ли активировать взрывное устройство.

Как отметил чиновник, этим процессом будет заниматься ИИ, который будет идентифицировать цели - идентификация будет не только на уровне "свой-чужой", но и определять, кто именно приближается к устройству - ребенок, взрослый, гражданский, военный, вооруженное лицо и т. д.

"Например, если искусственный интеллект видит, что кто-то идет по минному полю, и этот человек ниже 1 метра, то мина не взорвется, потому что ИИ понимает, что это ребенок. Или, если на бронежилете написано "ООН", то мина тоже не сработает. Или, если у человека нет при себе ничего металлического, - также не сработает, по оценке искусственного интеллекта… Я думаю, это может работать автономно", - сказал Борняков.

