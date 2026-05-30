'Тылы врага не безопасны': Украина усиливает удары по оккупированной территории, - Reuters

На кукурузном поле на востоке Украины военные запускали в небо дроны с помощью рогатки, нацеливаясь на военные объекты, которые находятся на оккупированной РФ территории. Об этом пишет Reuters.

"Мы сосредоточиваемся на базах врага в поле, складах боеприпасов и системах противовоздушной обороны", - рассказал командир из 1-го Центра сил беспилотных систем - элитного подразделения дронов, который попросил называть его по позывному Кит.

Бойцы распаковали беспилотники из ящиков и собрали их на месте запуска. С помощью ноутбука солдат запрограммировал каждый дрон на цель, прежде чем его загрузили на катапульту. По словам журналистов, солдат запустил пропеллер с помощью электрического шуруповерта, после чего дрон взлетел в небо.

Reuters отметило, что Украина вкладывает значительные ресурсы в такие "средние удары", которые направлены против российских систем ПВО и военной логистики на расстоянии от 30 км до 180 км за линией фронта. В частности, президент Владимир Зеленский заявил в этом месяце, что количество таких атак с февраля выросло в четыре раза.

В то же время украинские чиновники и военные аналитики говорят, что такие атаки помогают замедлить продвижение россиян, изменяя динамику на поле боя. Согласно карте DeepState, основанной на открытых источниках, в этом месяце РФ захватила лишь около 50 кв. км территории.

"Тылы врага больше не являются безопасным убежищем", - заявил в среду министр обороны Михаил Федоров, объявив о выделении дополнительных 5 млрд гривен ($113 млн) на финансирование наиболее эффективных подразделений средней дальности удара.

Кит подчеркнул, что это была лишь одна из сотен подобных боевых миссий. Командир говорит, что дроны украинского производства, известные как "Дракоша" или "маленькие драконы", могут поражать любые районы оккупированной Украины и даже территорию РФ.

"Диапазон действия большой, и он постоянно расширяется", - добавил военный.

По словам аналитиков по вопросам обороны, сами по себе такие атаки не могут переломить ход войны против РФ, однако они оказывают дополнительное влияние, способствуя ударам дронов на большие расстояния, наносящим ущерб российской нефтяной инфраструктуре.

В то же время Кит заявил, что на протяжении четырехлетней войны одна сторона периодически получала технологическое преимущество, прежде чем другая сторона ее догоняла.

"Это постоянный процесс. Как только мы находим технологию, они разрабатывают противодействие", - подчеркнул он, отметив, что Россия имеет огромный опыт в сфере технологий противовоздушной обороны.

"Нельзя недооценивать врага", - подытожил защитник.

Ранее ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман высказался об ударах по РФ. По его словам, системные удары по объектам Российской Федерации уже переломили ход войны и позволили стабилизировать линию фронта.

"Мы продолжаем уничтожать российскую нефтяную промышленность, это один из основных источников, где россияне зарабатывают деньги, продавая свои нефтепродукты. Мы системно это делаем. Насколько важен именно сегодняшний удар? Это часть того, что мы слышали и о других наших ударах, начиная с севера, от Ленинградской области, заканчивая Черным морем, другими местами, где расположены элементы российской нефтяной промышленности", - высказался Гетьман.

В то же время Институт изучения войны сообщал, что армия РФ теряет темпы на фронте, однако Путин может этого не знать. Аналитики ссылаются на карты, которые командование РФ может предоставлять российскому диктатору, чтобы демонстрировать ему успехи на фронте.

