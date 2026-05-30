Канада может развернуть производство Gripen: эксперты объяснили, почему это плохо для Украины

Украина заинтересована в локализации производства – особенно с учетом того, что закупка Gripen является долгосрочным проектом, пишут обозреватели.

На производственных мощностях оборонно-промышленного комплекса Канады может быть развернуто производство истребителей Gripen E в рамках выполнения контракта для Украины при условии, что Канада также выберет этот шведский самолет для усиления своих ВВС, пишет Defense Express.

Аналитики издания напоминают, что это уже не первый раз, когда от Saab звучит такое предложение. Фактически речь идет о том, что участием в производстве Gripen E для ВСУ шведская компания продвигает свой самолет уже для Канады, что для Украины вряд ли можно считать положительным вариантом развития событий, поскольку нам также интересна локализация производства, тем более учитывая, что закупка Gripen – долгосрочный проект с потенциальным количеством в 100–150 истребителей.

"И хотя локализация производства и обещание, что страна будет производить самолеты не только для себя, но и на экспорт – это очень сильное предложение от Saab, на сегодняшний день на самом деле нет никаких гарантий, что Канада в конечном итоге закупит Gripen для своих ВВС", – говорится в материале.

Вопрос поставки Gripen в Канаду возник на фоне политического аспекта продолжения реализации контракта на истребители F-35, который был заключен между Оттавой и Вашингтоном в начале 2023 года и предусматривает поставку огромного количества – 88 самолетов пятого поколения. Впрочем, заявления Трампа о планах сделать Канаду еще одним штатом США заставили канадское руководство как минимум сначала на уровне политических заявлений пересмотреть свою политику закупок вооружения и искать альтернативы, отмечают обозреватели.

Известно, что Канада уже более года рассматривает варианты, что делать с контрактом на F-35 и является ли Gripen E хорошим кандидатом для усиления канадских ВВС.

"На сегодняшний день нет абсолютно никаких гарантий, что Канада выберет Gripen, а не останется с F-35. Кроме того, даже если Оттава в конце концов остановится на шведском истребителе, на процессы локализации уйдет немало времени – например, Бразилии, чтобы выпустить первый собственноручно собранный Gripen, понадобилось 11 лет. Также то, что Gripen планирует привлекать Канаду к производству самолетов для Украины, вовсе не означает, что Оттава будет производить абсолютно все самолеты в рамках контракта", – пишут аналитики.

Передача Украине истребителей Gripen

Как сообщал УНИАН, Украина получит первую партию шведских истребителей JAS 39 Gripen вместе с новыми ракетами класса "воздух-воздух" большой дальности Meteor. Именно их специалисты считают одними из самых мощных в своем классе.

Украинские военные уже проходят подготовку на шведских истребителях Gripen. В Стокгольме заявили, что обучение пилотов и технического персонала для Украины уже началось, а осенью программа станет более масштабной.

