Огурцы по-корейски исчезают со стола быстрее, чем жареное мясо: легкий маринад для закуски

Огурцы можно приготовить за несколько минут, а перед подачей нужно хорошо охладить в холодильнике.

Вместо классического салата из огурцов дома легко можно приготовить огурцы-по-корейски. Эта закуска готовится очень быстро – достаточно нарезать и заправить огурцы и дать им час постоять в холодильнике. Овощи получаются слегка острые, с насыщенным вкусом и настолько ароматные, что исчезают со стола быстрее, чем жареное мясо. Самое приятное, что для их приготовления не требуется никаких сложных навыков или многочасовой работы на кухне, рассказывает haps.pl.

Корейские соленья готовятся быстро, получаются хрустящими и очень вкусными. Всего одной ароматной заправки достаточно, чтобы превратить обычные овощи в хит любого барбекю.

В этом варианте рецепта свежие овощи сочетаются с ароматным маринадом на основе кунжута, чеснока и острой паприки. Эта закуска идеально подходит к блюдам, приготовленным на гриле, запеченному картофелю или рису. Важно отметить, что большинство ингредиентов легко найти даже в обычных супермаркетах.

Секрет вкуса – корейский перец гочугару. Он не обладает такой резкой остротой, как обычный чили, а имеет приятный, слегка копченый привкус. Это придает маринованным овощам не только остроту, но и насыщенный вкус. Если вы предпочитаете более интенсивный вкус, можно добавить больше чили или немного чеснока.

Перед тем как начать готовить маринованные огурцы, подготовьте все ингредиенты и охладите огурцы в холодильнике. Это сделает их еще более хрустящими. В этом рецепте главное – баланс между остротой, сладостью и кислотой. Именно это придает обычным огурцам вкус закуски из хорошего азиатского ресторана.

Ингредиенты:

10 средних огурцов

3 столовые ложки кунжутного масла

5 столовых ложек рисового уксуса

2 зубчика чеснока

2 столовые ложки перца гочугару

1 полная столовая ложка соли,

2 столовые ложки сахара,

1 полная чайная ложка французской горчицы,

1 столовая ложка семян кунжута,

2 или 3 маленьких перчика чили.

Способ приготовления:

Тщательно вымойте огурцы и нарежьте их толстыми полутонами или полосками. Посыпьте их солью и оставьте примерно на 15 минут, чтобы выделился сок. Затем промойте их водой и тщательно высушите бумажным полотенцем. В отдельной миске смешайте кунжутное масло, рисовый уксус, сахар, оставшуюся соль, горчицу и перец гочугару. Добавьте измельченный чеснок, семена кунжута и мелко нарезанный перец чили. Залейте приготовленным рассолом огурцы, помещенные в герметичный контейнер. Закройте коробку и несколько раз энергично встряхните ее, чтобы рассол тщательно покрыл овощи. Охладите в холодильнике не менее часа. Подавайте хорошо охлажденным в качестве гарнира к барбекю, рису или запеченному картофелю.

Когда их пробуешь, сначала ощущается свежесть овощей, затем появляется легкая сладость, за которой следует приятная острота и аромат кунжута. Именно поэтому они так хорошо сочетаются с более сытными блюдами на гриле или жареным мясом. Многие готовят их утром и подают в качестве готовой закуски вечером. Еще одно большое преимущество – блюдо не требуется ни варить, ни жарить. Просто нарежьте овощи, смешайте ингредиенты для маринада, соедините между собой и тщательно охладите.

