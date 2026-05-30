Чаевые в Греции работают иначе, чем в других странах: сколько и когда принято давать

Культура чаевых в Греции существенно отличается от американской и европейской – и незнание местных правил может испортить впечатления от отдыха, пишет издание Athens Glance.

Чаевые в этой стране – это не обязательный процент, а личное проявление благодарности. Греки не достают калькулятор после ужина. Они просто округляют счет и оставляют сумму, которая "кажется уместной".

Поэтому стандартная практика выглядит так: если обслуживание было очень хорошим – просто округлите и оставьте около 10%. Например, если счет 45 евро – оставьте 50. Если 90 евро, добавьте еще 10 евро (≈11%). Местные редко считают точные проценты.

Официанты и владельцы таверн чаще всего запоминают щедрых гостей. Таким людям чаще приносят бесплатный десерт или бокал ципуро (традиционный греческий крепкий алкогольный напиток) после ужина – как знак искреннего уважения, а не маркетинга.

Сколько советуют оставлять в зависимости от места:

Местная таверна с отличным сервисом – 10–15% Ресторан в туристической зоне – 5–10% Ресторан с изысканной кухней – 10–15% Кафе или кофейня – округлить сумму или €0,50–€1 Фастфуд и сувлаки – чаевые не ожидаются, но округление будет приятным

К тому же чаевые картой в Греции почти не практикуются. Система часто просто не передает деньги официанту. Поэтому стоит всегда иметь при себе монеты и мелкие банкноты.

Оставлять чаевые можно двумя способами: положить наличные на стол при выходе или отдать непосредственно официанту.

