Россияне начали размещать средства ПВО на крышах гражданских зданий в Москве еще в 2023 году.

Россияне продолжают размещать все больше средств ПВО на крышах гражданских зданий в Москве. Об этом пишет Defense Express.

Недавно в сети появилось видео, на котором видно, как в Москве на крышу бизнес-центра Nord Star с помощью вертолета Ми-26Т устанавливают ЗРК "Панцирь-СМД-Е". Аналитики отметили, что это далеко не первый "Панцирь", который оккупанты поставили на крышу гражданского здания в Москве.

Отмечается, что еще в 2023 году на крыше здания Минобороны РФ разместили один ЗРК "Панцирь-С1". Позже еще один "Панцирь" разместили на крыше офисного здания к юго-востоку от Кремля.

Аналитики напомнили, что в том же 2023 году еще один "Панцирь" поставили на крыше здания Главного управления МВД РФ. Всего известно о четырех ЗРК "Панцирь" на крышах в Москве.

В издании добавили, что сейчас россияне имеют вокруг Москвы два условных кольца из различных ЗРК. В последние месяцы в этом городе начали формировать уже третье по величине кольцо, которое охватит всю российскую столицу и ее окрестности.

Аналитики обратили внимание на то, что все четыре "Панциря" расположены вокруг Кремля. Фактически все они формируют еще одно кольцо противовоздушной обороны.

Также аналитики подчеркнули, что размещение средств ПВО на крышах гражданских домов является нарушением норм международного гуманитарного права и делает эти здания законными военными целями. Более того, работа ЗРК непосредственно в городе становится угрозой для гражданского населения не только из-за падения обломков, но и из-за низкой точности российских систем.

Кроме того, в издании добавили, что бизнес-центр Nord Star расположен вплотную к школе и жилому дому. Есть высокий шанс, что в случае попадания беспилотника в ЗРК, который установлен на крыше этого бизнес-центра, обломки упадут прямо на школу.

За год РФ потеряла половину ЗРК "Панцирь-С1

Ранее в Службе безопасности Украині сообщили, что в течение 2025 года спецназовцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ дальнобойными ударами уничтожили половину имеющихся у врага ЗРК "Панцирь-С1".

В СБУ подчеркнули, что системное уничтожение "Панцирей" имеет стратегическую цель. Эти ЗРК показали себя наиболее эффективным средством противодействия украинским дальнобойным дронам.

