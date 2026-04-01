Япония получит 'Томагавки': первый эсминец готовится к боевым испытаниям, – BI

Первый японский эсминец с ракетами "Томагавк" будет полностью готов уже в этом году.

Первый японский эсминец, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk, вскоре начнет боевые испытания. Речь идет о корабле JS Chokai, модернизация которого уже завершена, пишет Business Insider.

Министерство обороны отмечает, что полная оперативная готовность корабля ожидается уже в ближайшие месяцы после серии учебных пусков. Эсминец прошел модернизацию в США, где также прошло обучение экипажа. Это стало частью долгосрочного соглашения между Японией и США о закупке этих ракет.

В целом Токио планирует получить до 400 ракет различных модификаций к 2027 году. Ракеты Tomahawk известны своей высокой точностью и дальностью более 1600 км, а новые версии могут поражать как наземные, так и морские цели.

Параллельно Япония развивает собственные ударные возможности. В частности, модернизированная ракета Type 12 значительно увеличит дальность поражения, а также ведется работа над гиперзвуковыми системами для обороны островов.

Эксперты считают, что эти шаги свидетельствуют об изменении оборонной стратегии Токио – от сугубо защитной к более гибкой и дальнобойной. Это связано с потенциальными угрозами в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности со стороны Китая.

В то же время аналитики предупреждают, что активное использование "Томагавков" в современных конфликтах создает дополнительную нагрузку на их производство, что может повлиять на готовность союзников в случае крупного противостояния.

Tomahawk в центре внимания – главное

Как сообщал УНИАН, крылатых ракет Tomahawk Соединенным Штатам хватит на считанные месяцы, если они и дальше будут так активно бить ими по Ирану. Между тем на пополнение запасов понадобятся годы и миллиарды долларов.

В целом чиновники оценивают запасы этих ракет как "тревожно низкие". Эксперты же оценили два фактора: сколько всего ракет "Томагавк" могло быть у США до начала боевых действий и каковы текущие темпы производства.

