Лучшие сериалы июня 2026: 'Мыс страха', 'Вампир Лестат', 'Шугар' и 'Дом дракона'

УНИАН рассказывает о 10 самых интересных сериальных премьерах первого месяца лета 2026 года.

Среди главных сериальных новинок июня 2026 года – новая версия криминального триллера "Мыс страха", а также комедия "Не подходит для работы" и криминальные драмы "Свидетель" и "Я тебя найду".

Кроме того, киноманов ждут новые сезоны нескольких популярных шоу предыдущих лет – готического хоррора "Интервью с вампиром – Вампир Лестат", запутанного детектива "Шугар", эпического фэнтези "Дом дракона", шпионского триллера "Агентство", приключенческого фэнтези "Аватар: Последний защитник", а также финальный сезон кулинарной комедийной драмы "Медведь".

Обо всех 10 самых интересных сериалах июня 2026 года читайте в обзоре УНИАН.

Не подходит для работы

Not Suitable for Work (США, Hulu, комедия, 1 сезон, премьера – 2 июня)

Это шоу в комедийной манере исследует следующий этап жизни нескольких молодых людей после окончания средней школы. Пятеро одержимых работой двадцатилетних профессионалов, живущих на Манхэттене, сосредотачивают все свои усилия на достижении карьерного успеха и поиске времени для личного счастья.

Одну из главных ролей в сериале исполнила английская актриса Элла Гант, наиболее известная по сериалу "Дикинсон", а также фильмам "Анна и апокалипсис" и "Любовник леди Чаттерлей".

Первый сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов, первые три из которых выйдут одновременно.

Свидетель

The Witness (Великобритания, Netflix, криминальная драма, 1 сезон, премьера – 4 июня)

Этот сериал, основанный на реальных событиях, рассказывает о двухлетнем мальчике, который становится единственным свидетелем убийства женщины по имени Рэйчел Никелл. Муж жертвы стремится защитить сына от перипетий публичного расследования. Однако как долго он сможет прятать мальчика от реального мира?

Главную роль в сериале сыграл английский актер Джордан Болгер ("Ворон", "Королева-воин", сериал "Острые козырьки").

Традиционно для Netflix, все эпизоды мини-сериала выйдут одновременно – их будет всего три.

Мыс страха

Cape Fear (США, Apple TV, криминальный триллер, 1 сезон, премьера – 5 июня)

Сериал является ремейком культовой криминальной драмы "Мыс страха" 1991 года Мартина Скорсезе, которая, в свою очередь, была ремейком одноименного фильма Джея Ли Томпсона 1962 года, снятого по роману Джона Д. Макдональда "Палачи". В то же время создатели сериала подчеркивают, что он не является прямой адаптацией оригинала и предыдущих фильмов, а скорее вдохновлен ими.

В центре сюжета – закоренелый преступник Макс Кейди, который выходит из тюрьмы, переполненный жаждой мести государственному защитнику, скрывшему определенные доказательства, которые могли бы изменить ход следствия в пользу подсудимого.

Главную роль в новой версии исполнил Хавьер Бардем ("Старикам тут не место", "Вики Кристина Барселона", "Эскобар", франшиза "Дюна"), тогда как в версии Скорсезе этого персонажа играл Роберт де Ниро.

Кроме того, в сериале задействованы Эми Адамс ("Поймай меня, если сможешь", "Боец", "Мастер", "Человек из стали", "Ночные животные") и Патрик Уилсон (франшизы "Заклятие", "Астрал", "Аквамен", сериал "Фарго").

При этом Мартин Скорсезе и Стивен Спилберг выступили продюсерами сериала.

Первый сезон сериала будет состоять из десяти эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно.

Интервью с вампиром – Вампир Лестат

Interview with the Vampire – The Vampire Lestat (США, AMC, готический хоррор, 3 сезон, премьера – 7 июня)

В 2022 году американский телеканал AMC запустил сериальную экранизацию знаменитого готического романа американской писательницы Энн Райс (почти через 30 лет после выхода одноименного фильма с Томом Крузом и Брэдом Питтом). Новая версия известных событий понравилась и критикам, и зрителям, поэтому сейчас имеем уже третий сезон, который сосредоточится на жизни вампира Лестата де Лионкура в 1980-х годах, когда он стал настоящей рок-звездой.

Главные роли в сериале исполнят Сэм Рид ("Клуб бунтарей", "71") и Джейкоб Андерсон (Серый червь из "Игры престолов", "Оверлорд").

Сезон будет состоять из семи эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю.

Шугар

Sugar (США, Apple TV+, детектив/научная фантастика, 2 сезон, премьера – 18 июня)

В этом сезоне частный детектив Джон Шугар возьмется за новое дело, связанное с розыском проблемного старшего брата перспективного местного боксера. Параллельно главный герой продолжит поиски своей пропавшей сестры.

Главную роль в сериале исполняет Колин Фаррелл ("Залячь на дно в Брюгге", "Лобстер", "Банши Инишерина", "Бэтмен", сериалы "Настоящий детектив", "Пингвин").

В то же время остальные центральные персонажи во втором сезоне новые. Среди них – Джин Ха ("Восстание штатов", сериал "Патинко"), Рэймонд Ли ("Топ Ган: Маверик"), Тони Далтон (сериалы "Лучше звоните Солу", "Соколиный глаз", "Сорвиголова: Рожденный заново", "Последние из нас"), Лора Доннелли ("Ночной оборотень", сериал "Чужестранка"), Саша Калле ("Флэш") и специальная приглашенная звезда Ши Уигем (франшиза "Миссия невыполнима").

Второй сезон будет состоять из восьми эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю.

Я найду тебя

I Will Find You (США, Netflix, криминальная драма, 1 сезон, премьера – 18 июня)

В центре сюжета сериала, основанного на одноименном романе 2023 года американского писателя Харлана Кобена, – мужчина по имени Дэвид, отбывающий наказание в тюрьме за убийство собственного сына. Однажды он получает информацию, что его ребенок может быть жив.

Главную роль в сериале исполняет Сэм Уортингтон ("Терминатор: Спасение", "Битва титанов", франшиза "Аватар").

Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов, все они выйдут одновременно.

Дом дракона

House of the Dragon (США, HBO Max, эпическое фэнтези, 3 сезон, премьера – 21 июня)

Новый сезон приквела "Игры престолов" будет основан на романе "Огонь и кровь" (2018) Джорджа Мартина, продолжая вести хронику правления дома Таргариенов.

В третьем сезоне к своим ролям вернутся Мэтт Смит (принц Деймон Таргариен), Оливия Кук (королева Алисента Хайтауэр), Эмма Д'Арси (королева Рейнира Таргариен), Рис Иванс (сир Отто Хайтауэр), Стив Туссен (лорд Корлис Веларион), Фабьен Франкель (сир Кристон Коль), Юэн Митчелл (принц Эймонд Таргариен), Том Глинн-Карни (король Эйгон II Таргариен), Соноя Мизуно (Мисария), Гарри Коллетт (принц Джекейрис "Джейс" Веларион) и другие.

Третий сезон будет состоять из восьми эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю.

Агентство

The Agency: Central Intelligence (США, Paramount+, шпионский триллер, премьера 2 сезона – 21 июня)

В центре сюжета сериала, снятого по мотивам французского шоу "Бюро легенд" (2015), – загадочный отдел ЦРУ, отвечающий за работу с агентами под прикрытием на долгосрочных миссиях, которые годами живут под вымышленными именами с целью вербовки источников для разведки. Брэндон с кодовым именем "Марсианин" – один из самых опытных агентов отдела. Однако его жизнь и работа оказываются под угрозой, когда он начинает отношения с женщиной, с которой познакомился во время одной из последних миссий. Параллельно сериал показывает работу отдела в горячих точках по всему миру. В частности, часть событий происходит на оккупированных Россией территориях Украины.

Главную роль в сериале исполняет Майкл Фассбендер ("Бесславные ублюдки", "Прометей", "Стыд", "Убийца", "Операция "Черный кейс", франшиза "Люди Икс").

Помимо Фассбендера, в новом сезоне к своим ролям вернутся Ричард Гир ("Первобытный страх", "Осень в Нью-Йорке", "Чикаго"), Джоди Тернер-Смит (сериалы "Анна Болейн", "Звездные войны: Аколит", "Плохая обезьяна"), Джеффри Райт ("Бэтмен", "Город астероидов", сериал "Мир дикого Запада"), Кэтрин Уотерстон ("Стив Джобс", "Чужой: Завет", "Фантастические твари и где они обитают") и другие.

Среди новых имен в касте – Кристиан Очоа Лаверния (сериалы "Дипломатка", "Тайна бункера") и Клейн Кроуфорд (сериалы "Смертельное оружие", "Чэд Пауэрс").

Второй сезон сериала будет состоять из 10 эпизодов, все они выйдут одновременно.

Аватар: Последний защитник

Avatar: The Last Airbender (США, Netflix, приключенческое фэнтези, 2 сезон, премьера – 25 июня)

Сериал является игровой адаптацией популярного мультсериала 2005 года, события которого разворачиваются в разрушенном войной азиатском мире, где определенные люди могут "покорить" одну из четырех классических стихий – воду, землю, огонь или воздух. Главный герой сериала Аанг является Аватаром – единственным магом, способным использовать все стихии, который призван принести в мир мир и остановить войну, развязанную Народом Огня много лет назад. Вместе со своими новыми спутниками Катарой и Соккой Аанг изучает и развивает свои силы, а также скрывается от принца Зуко из Народа Огня, который стремится вернуть себе честь, пленив Аватара. Эта вселенная не имеет никакого отношения к культовой кинофраншизе "Аватар" Джеймса Кэмерона, первый фильм которой вышел в 2009 году.

Главную роль в сериале исполняет канадский актер Гордон Кормье, которого до этого зрители могли видеть в хоррор-сериале "Противостояние" по одноименному роману Стивена Кинга.

Второй сезон будет состоять из семи эпизодов, все они выйдут одновременно. Уже известно, что у сериала будет третий сезон.

Медведь

The Bear (США, Hulu, кулинарная комедийная драма, 5 сезон, премьера – 25 июня)

В центре сюжета сериала – молодой шеф-повар Кармен "Карми" Берзатто, который ранее занимался высокой кухней. Он вынужден вернуться из Нью-Йорка в свой родной Чикаго, чтобы попытаться спасти небольшой семейный ресторанчик итальянских сэндвичей The Beef, унаследованный от умершего брата. Однако его новый бизнес идет совсем не просто.

Главную роль в сериале исполняет Джереми Аллен Уайт ("Железный коготь", "Спрингстин: Спаси меня от неизвестного", "Мандалорец и Грогу").

Пятый сезон будет состоять из восьми эпизодов, все они выйдут одновременно. Этот сезон станет для шоу последним.

