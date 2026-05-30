Вооруженные силы США не приспособлены к войне, которая идет в Украине, - президент Anduril

Дроны стали брать на себя все большую нагрузку в плане уничтожения противника на войне.

Будущее высокотехнологичной войны уже наступило. Достаточно лишь взглянуть на конфликты в Украине и Иране, чтобы увидеть, насколько дроны и роботы изменили современное поле боя. В частности, президент и главный стратег компании Anduril - оборонной технологической фирмы, разрабатывающей целую линейку автономного оружия и оборонных систем для американских вооруженных сил, Кристиан Броуз высказался для The New York Times о готовности США к такой новой эпохе войны.

"Чтобы говорить о будущем, нам, пожалуй, придется поговорить и о прошлом, и о настоящем. Итак, если взглянуть, я бы сказал, на те предположения, с которыми мы работали в течение последних 30-40 лет, то, на мой взгляд, именно это сформировало тот тип вооруженных сил, который у нас есть. Мы предполагали, что если Америке когда-нибудь придется вести войну, мы выйдем на поле боя с технологическим преимуществом над любым соперником; что у нас есть военное превосходство в мире и мы доминируем над любым потенциальным конкурентом; и что если наши вооруженные силы будут призваны воевать, война продлится недолго", - отметил он.

По его словам, в США считали, что во время войны военные не будут много стрелять, не потеряют много кораблей, самолетов и других крупных платформ.

"Поэтому мы построили, расширили и сформировали наши вооруженные силы именно вокруг тех систем, которых можно было бы ожидать от такого предположения: очень дорогих, очень изысканных, очень сложных в производстве военных систем и вооружения. Если заглянуть в будущее, я бы сказал, что те предположения, которые сейчас кажутся нам совершенно очевидными, почти противоположны тому, на чем мы строили наши вооруженные силы. Я не думаю, что у нас есть то военное преимущество, которое многие из нас в 1990-х и в начале 2000-х просто считали само собой разумеющимся", - подчеркнул Броуз.

Главный стратег компании Anduril добавил, что в мире есть равноправные конкуренты и соперники США, которые приспосабливаются к американскому способу ведения войны и фактически разрушают его.

"Я думаю, что мы столкнемся с гораздо более жестоким полем боя, где мы потеряем много самолетов, кораблей, спутников и прочего. Мы израсходуем много боеприпасов, и нам придется заменять их в рамках длительного производственного процесса. Я считаю, что это не то будущее, к которому мы действительно готовы", - отметил он.

Броуз подчеркнул, что все это говорит о развитии автономных систем, систем с более низкой стоимостью - вещей, которые гораздо больше напоминают потребительские технологии или коммерческие возможности, чем традиционные военные возможности.

В частности, в данном случае речь идет не только о будущем, но и о настоящем и недавнем прошлом.

"Я думаю, что это было очевидно, если вернуться, честно говоря, к Ближнему Востоку за последние шесть-семь лет. Я думаю, что все технологии, о которых все говорят, с точки зрения односторонних ударных дронов и прочего, были очевидны на полях сражений в Ираке, Йемене и Сирии, начиная с 2017, 2018, 2019 годов. Тогда, очевидно, война в Украине выдвигает все это на первый план", - добавил он.

По словам президента Anduril, это способ заявить, что в США склонны верить, будто будущее войны - это то, что случится с американцами через 10 лет, и у них есть много времени, чтобы к этому подготовиться. По его мнению, это развивается годами и сейчас является проблемой.

Броуз провел параллели с войной в Украине. Он отметил, что в начале РФ застряла преимущественно из-за особенностей своего режима.

"Было предположение, что это будет легкая прогулка, поэтому они не планировали, что придется действовать неделями, месяцами и годами. Только, на мой взгляд, когда линии фронта закрепились и стало видно, что обе стороны борются за продвижение и завоевание территории. Это, по сути, превратилось в игру в прятки, и на этом поле боя стало очень трудно спрятаться", - подчеркнул главный стратег компании Anduril.

Из-за этого, по его словам, такие вещи, как трубчатая артиллерия, становились все более рискованными. Поэтому дроны начали брать на себя большую нагрузку в плане уничтожения целей, а также становятся очень важными для военных операций.

Как писал УНИАН, Украина и Канада запускают совместное производство беспилотников для ВСУ. Проект предусматривает запуск производства украинских разведывательных беспилотников в Канаде.

"Совместное производство с Украиной создает возможности и для Канады. Речь идет о расширении канадских производственных мощностей в сфере критических технологий и доступе к эффективным решениям современной войны", - отметили в Минобороны Украины.

В то же время Business Insider сообщал, что Россия готова отправлять до 15 БпЛА ради одного украинского солдата. Отмечается, что беспилотники создали зоны поражения шириной в километры на передовой, ударные дроны средней дальности разрушают логистические операции.

