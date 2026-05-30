'Птахи Мадяра' уничтожили базу бучанских палачей (видео)

Были атакованы учебные полигоны и военный лагерь.

Силы беспилотных систем уничтожили базу 64-й бригады ВС РФ, военнослужащие которой совершали массовые военные преступления в оккупированной Буче. Об этом сообщил командующий СБС Роберт (Мадяр) Бровди.

Сообщается, что под удар попали учебные полигоны и военный лагерь 3-й и 36-й армий противника на оккупированных территориях на глубине 70 и 100 км от фронта. Операцию провели пилоты 414-й бригады "Птицы Мадяра" и 413-го полка "Рейд" в ночь на 30 мая. Всего совершено 21 подтвержденное результативное попадание.

Потери живой силы противника еще уточняются, но уже известно о по меньшей мере 9 погибших, 9 раненых и 13 пропавших без вести. Мадяр уточнил, что эти данные с большой вероятностью "существенно занижены", поскольку на полигоне было очень много вражеских солдат.

Видео дня

"Не будет вам, черви, покоя в тылу", – добавил командующий СБС в адрес оккупантов.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, российские военные начали экспериментировать с необычным черно-белым камуфляжем на технике, вероятно пытаясь защитить ее от украинских дронов с системами машинного зрения.

Также мы писали, что новые дронные технологии существенно снижают потери ВСУ, а роботизированные платформы уже выполняют ударные, логистические и эвакуационные задачи. В то же время появление таких систем заставляет российские войска менять тактику.

Вас также могут заинтересовать новости: