В Норвегии призвали Европу к участию в переговорах с Россией, несмотря на позицию Каллас

Европа должна иметь право голоса на любых переговорах о прекращении войны между Россией и Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде в комментарии для Politico.
"Я считаю, что присутствие европейского голоса за этим метафорическим столом - это правильно. Я считаю, что у Европы есть свои реальные интересы, которые в некотором смысле совпадают с интересами Украины, но также выходят за их пределы", - сказал он журналистам.
В издании подчеркнули, что заявление Эйде противоречит высказываниям высокой представительницы ЕС Каи Каллас, которая говорила о том, что обсуждение вопроса о специальном посланнике для переговоров с Россией является ловушкой. Каллас заявляла, что вместо этого ЕС должен определить свою стратегию в отношении Москвы и сосредоточиться на основных интересах блока.
Эйде же отметил, что в ходе предыдущих переговоров под руководством США обсуждались вопросы, решения по которым может принимать только Европа. В частности, он упомянул снятие санкций или путь Украины к членству в Евросоюзе.
Кроме того, глава МИД Норвегии отметил, что есть большая разница между тем, чтобы Европа направила кого-то для представления своих интересов на переговорах, и тем, чтобы Брюссель пытался выступать посредником между Россией и Украиной.
"Я думаю, что здесь есть некоторая путаница... Посредничество означает, что кто-то, в идеале более беспристрастный по отношению к конфликту, пытается найти общие точки соприкосновения. Европейцы и, на мой взгляд, также американцы должны явно выступать на стороне поддержки Украины", - сказал Эйде.
Говоря о роли посредника между Россией и Украиной, глава МИД Норвегии заявил, что это уже отдельная задача:
"Это как в суде: есть и адвокат, и судья - у обоих важные роли, но они не одинаковы".
По его словам, идеальным кандидатом на роль посредника был бы кто-то беспристрастный, предпочтительно не из какой-либо европейской страны.
Заявление Каллас о роли Европы в переговорах
Ранее высокая представительница ЕС Кая Каллас заявила, что Европа никогда не будет нейтральным посредником между Россией и Украиной. Она подчеркнула, что Евросоюз поддерживает Украину и защищает собственные ключевые интересы безопасности.
Также Каллас заявила, что безусловное прекращение огня должно стать предпосылкой для мирных переговоров. По ее словам, главы МИД стран Европы поддерживают эту позицию.