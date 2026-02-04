Производитель Iris-T возглавил создание новой европейской ракеты 'воздух-воздух'

Европейский проект BEAST под руководством Diehl Defence должен создать ITAR-free ракету малой дальности в качестве альтернативы американской AIM-9X.

Немецкая компания Diehl Defence, известная как производитель ракет Iris-T, возглавила европейский проект по созданию новой ракеты "воздух-воздух" малой дальности, которая не будет подпадать под американские экспортные ограничения ITAR. Речь идет о программе BEAST (Boosting European Advanced Systems Technologies), реализуемой при поддержке Европейского оборонного фонда (EDF), пишет Defence Express.

Консорциум BEAST выиграл соответствующий тендер EDF летом 2025 года, а уже в ноябре состоялась первая рабочая встреча участников. К проекту привлечены 21 компания и организация из 12 стран Европейского Союза.

Цель программы – разработать и заложить основу для совместной европейской разработки и закупки собственной ракеты "воздух-воздух", которая станет альтернативой американским AIM-9X Sidewinder. Новая ракета должна поступить на вооружение стран ЕС в 2030-х годах.

Diehl Defence уже имеет значительный опыт в этой сфере. Ракеты Iris-T изначально создавались как авиационные ракеты малой дальности класса "воздух-воздух", а впоследствии стали основой для современных зенитных ракетных комплексов Iris-T SLS и Iris-T SLM, которые активно используются и наращиваются в производстве, в частности для Украины.

Несмотря на наличие европейских альтернатив, многие страны НАТО продолжают закупать американские AIM-9X. Это объясняется как высокими темпами производства в США и унификацией внутри Альянса, так и тем, что большинство боевых самолетов – в частности F-16 и F-35 – имеют американское происхождение.

В краткосрочной перспективе ЕС делает ставку на увеличение производства уже имеющихся Iris-T, тогда как BEAST должен сформировать технологическую и промышленную основу для будущего поколения европейских ракет.

В то же время Европейский оборонный фонд уже запланировал финансирование на 2026 год для ряда других оборонных проектов, среди которых – технологии для истребителей, перехватчики гиперзвуковых ракет, новые танки и собственные реактивные системы залпового огня.

Как сообщал УНИАН, последние события по закупке JAS 39 Gripen от Saab в Южной Америке приводят к тому, что теперь на план закупки Украиной 100-150 шведских истребителей нужно смотреть по-другому, ведь эти самолеты могут стать заложниками политики США.

На фоне этих новостей тогдашний министр обороны Денис Шмыгаль ответил, когда Украина может получить первые Gripen. Он отметил, что первые боевые самолеты Gripen уже могут появиться в следующем году, а полностью локализовать производство этой авиации на украинской территории удастся с 2033-го.

