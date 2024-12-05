Немецкие САУ ремонтируют до года, а тот и больше, польские автоматы лежат мертвым грузом из-за нехватки запчастей.

Украинские солдаты в целом довольны западным вооружением, но впечатление портят постоянные задержки и перебои с его обслуживанием. В значительной степени они являются следствием западной бюрократии, пишет DW.

"Я оцениваю пушку как лучшую, самую точную. И по защите для личного состава - как самую прочную", - хвалит немецкую самоходную гаубицу Panzerhaubitze 2000 артиллерист Богдан Нагай.

Однако есть большая проблема - поломки из-за интенсивной эксплуатации. Среди наиболее распространенных проблем военный называет сбои программного обеспечения, перегрев блоков управления и уничтожение стволов. Порой до двух третей имеющихся в ВСУ немецких гаубиц стоят без дела из-за временной непригодности к эксплуатации, говорит собеседник DW. Причем даже те неисправности, которые украинцы могут устранить в полевых условиях, долго не ремонтируются из-за нехватки запчастей.

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"Как долго - зависит от запчастей. От двух месяцев до полугода", - констатирует артиллерист.

О проблеме страны-доноры оружия прекрасно знают. Еще в сентябре председатель оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер возмущался, что из-за банальных поломок из строя выведено больше немецких машин, чем в результате вражеского огня.

В начале октября производитель гаубиц - франко-немецкий оборонный концерн KNDS - открыл в Киеве дочернее предприятие и офис, пытаясь ускорить процесс ремонта этих гаубиц. В украинском Минобороны создание в Украине совместных предприятий и представительств западных производителей оружия называют ключевыми мерами для ускорения ремонта западной техники.

Но в целом война в Украине вынесла на поверхность немало недостатков в организации европейской оборонной промышленности, констатируют собеседники DW. В частности, неожиданностью стала проблема быстрого износа стволов гаубиц, которая, по информации инсайдеров, усугубляется недостаточным уровнем стандартизации. Оказывается, далеко не все производители, даже внутри ЕС, сертифицируют свою продукцию для всех основных видов оружия.

Так, украинцы используют на немецких гаубицах все снаряды 155 мм, которые найдут. Но из-за отсутствия сертификации, каждая страна НАТО (и не только НАТО) производит эти снаряды немного по-своему, поэтому они не всегда оптимально подходят именно к немецким гаубицам. Это ускоряет износ стволов и других систем САУ.

Еще одна большая проблема, которая тормозит быстрый ремонт техники, - европейская бюрократия. "Чтобы отправить, скажем, сменные стволы для гаубиц или любую другую запчасть, которые ждут в Украине, в Германии нужно получить на каждый экземпляр экспортную лицензию для продукции военного назначения. Вместо недель процесс затягивается на месяцы", - сетует представитель одного из оборонных предприятий в разговоре с DW.

По инициативе немецкого канцлера Олафа Шольца, в ЕС сейчас пытаются ввести "военный Шенген", но процесс только в своем начале. А пока "военного Шенгена" нет, любой значительный ремонт западного оружия может занимать месяцы, особенно, если технику надо вести на ремонт в ЕС.

"Поскольку Украина - не член ЕС, трудности возникают уже на этапе прохождения таможенных процедур на границе", - объясняют осведомленные специалисты. Например сильно поврежденные Panzerhaubitze 2000 везут на ремонт в Словакию. "Когда они туда попадают, они там до года на ремонте, а может, и больше", - говорит артиллерист Богдан Нагай.

Как пишет DW, по словам украинских военных, эти проблемы касаются не только немецких гаубиц, а вообще любого западного оружия, в том числе стрелкового. "Польские автоматы лежат, потому что нет запчастей", - констатирует военный.

Чтобы уменьшить уровень проблемы, украинцы "в полукустарных условиях" вытачивают какие-то простые низкотехнологичные запчасти, которые долго и трудно получать от партнеров.

Проблемы Запада с оборонкой

Как писал УНИАН, война в Украине показала критическую слабость Запада в подходах к разработке и производству оружия. В то время как Россия и Китай штамповали примитивные образцы вооружений в большом количестве, Запад создавал и производил сложное продвинутое оружие, но в малом количестве. Опыт войны в Украине показал, что количество оружия имеет очень большое значение.

Проблемы с собственной обороной признают и на Западе. Так, накануне британский министр признал, что в условиях большой войны британская армия истощится за 6-12 месяцев. И это при условии, что она будет воевать не один на один с врагом, а в составе большой западной коалиции.

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