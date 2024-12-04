И это при условии, что она будет воевать в составе многонациональной коалиции, а не один на один с агрессором.

В случае полномасштабной войны британская армия будет уничтожена в течение 6-12 месяцев. Об этом заявил министр по делам ветеранов Соединенного Королевства Алистер Карнс, пишет Politico.

По его словам, нынешняя численность британской армии такова, что она будет выведена из строя в течение года в конфликте такого же масштаба, как в Украине. Он акцентировал, что на украинском фронте Россия ежедневно теряет около 1500 своих солдат убитыми и ранеными.

"В масштабной войне - не ограниченном вмешательстве, а похожей на украинскую - наша армия, например, при нынешнем уровне потерь будет потрачена - как часть более широкой многонациональной коалиции - за период от шести месяцев до года", - сказал Карнс

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Учитывая это, Карнс указал на важность иметь значительное количество резервистов, которые будут "критически важными, абсолютно центральными" в этих обстоятельствах.

"Без них мы не можем создавать массу, мы не можем выполнять множество оборонительных задач. Это не означает, что нам нужна большая армия, но это означает, что вам нужно быстро генерировать глубину и массу в случае кризиса", - добавил он.

Как отмечает Politico, сегодня численность британских сухопутных сил является наименьшей с 1700-х годов. По данным Минобороны Великобритании, общая численность вооруженных сил страны сегодня составляет 181 тысячу человек, из которых только 74 тысячи - это регулярная сухопутная армия. Причем численность британской армии продолжает сокращаться, несмотря на войну в Украине.

Готовность Запада к масштабной войне

Как писал УНИАН, российское вторжение в Украину продемонстрировало Западу то, насколько важно количество вооружений, а не только их качество. Десятилетиями Запад сосредотачивался на улучшении качества своего оружия, но создавал его в малом количестве. Теперь стало очевидным, что этот подход не работает. Оружия нужно много, даже если оно не слишком хорошее.

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный тоже обращает внимание на неготовность Запада к длительной масштабной войне. По его убеждению, россияне смогут истощить европейскую систему ПВО всего за 2-3 месяца.

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