Это лучшая машина для пехоты, говорит защитница.

Бронемашины американского производства M-2 Bradley на сегодня являются лучшими для пехоты. Об этом заявила штурмовик, боевой медик Елена Рыж в интервью Армия TV.

"Поездили мы на этих Bradley. В какой-то момент появляется триггер. Он у всех разный, но связан с чем-то. У меня он связан со звуком Bradley. Мне было очень тяжело. Я слышала какие-то похожие звуки и я чувствовала, как у меня внутри все сжималось. Это потому что Bradley равно штурм. У меня это так отработалось в голове, и была какая-то тяжелая реакция на Bradley. А потом мы пошли в командировку, где Bradley нет, там есть другая техника. И она не то, что проигрывает Bradley, она очень-очень проигрывает Bradley, – сказала она.

По словам Чиж, во время выполнения боевых задач в районе Часового Яра была очень сложная логистика, из-за этого погибло много военных, поэтому там очень пригодилась бы именно Bradley.

Видео дня

"Это машина – золото. И когда я вернулась в 47-ю механизированную бригаду, и мы поехали к ребятам на Bradley. И когда мы подъезжали, я начала кричать: "Брэдли", "Брэдли" как ребенок, будто бы впервые их видела. Я ей очень благодарна за то, что она столько раз она мне спасла жизнь, а также моим парням и девушкам. Да, в этой машине много людей погибли. Но все равно, эта машина достойна уважения, потому что она для пехоты из того, что я знаю, на сегодня лучшая", – добавила защитница.

Bradley в войне

В конце октября Business Insider со ссылкой на видео 47-й механизированной бригады написало, что танки Abrams в дуэте с Bradley, похоже, воюют в Курской области РФ. Издание акцентировало, что Abrams создавался во время Холодной войны для борьбы с Советами, и теперь, после нескольких десятилетий службы, судя по всему, добрался до российской земли.

На опубликованном видео танк Abrams участвует в боевых действиях с БМП M2 Bradley. В 47-й бригаде назвали этот предоставленный США бронетанковый дуэт "ужасным оружием для захватчиков".

В середине ноября аналитик Forbes Дэвид Акс отметил, что с момента, когда Украина начала применять на фронте боевые машины пехоты M-2 Bradley американского производства, россиянам удалось захватили по меньшей мере пять из них. И теперь, по его словам, россияне используют по крайней мере один из этих захваченных Bradley на восточном фронте.

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