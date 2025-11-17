Наземные дроны могут эффективно работать в тандеме с дронами FPV в сложных для последних условиях.

Густой туман в последнее время превратился в серьезное препятствие для украинских операторов беспилотников, в частности, Россия использовала эту погоду для наступления в Покровске. Однако в субботу 93-я отдельная стрелковая бригада заявила, что ей удалось решить эту проблему - с помощью беспилотных наземных машин.

Как пишет Business Insider, бригада использовала беспилотные наземные машины в селе Русин Яр, расположенном недалеко от Покровска.

"Воспользовавшись погодными условиями, а именно густым туманом, противник развернулся в сторону украинских позиций, надеясь, что наши беспилотники будут "слепыми". Россияне не учли одного: современные наземные роботизированные разведывательные комплексы, которые во время наступательных операций противника находились у них в тылу", — говорится в сообщении бригады в соцсетях.

Бойцы заявили, что беспилотные наземные дроны обнаружили российские колонны в регионе, что позволило задействовать fpv-дроны для подавления наступающих войск.

Бригада опубликовала видео, на котором, по её словам, БПЛА заметил российскую бронетехнику, а также более десятка видеороликов с БПЛА, врезающимися в технику и сбрасывающими гранаты на отдельных солдат:

"Заявление 93-й бригады может указывать на то, как наземные дроны могут работать в тандеме с дронами FPV в сложных для последних условиях. Эти наземные транспортные средства бывают разных форм и размеров и часто используются для выполнения задач, которые в противном случае пришлось бы выполнять пехоте".

Проблема сильного тумана

Плохая видимость из-за сильного тумана давно является серьёзной проблемой для пилотов, управляющих беспилотниками в бою, и украинские военные регулярно сообщали Business Insider, что надёжного решения для борьбы с непогодой пока не найдено.

"Туман есть туман", — сказал в среду пилот беспилотника из батальона "Летающие черепа".

В последнее время в ходе войны Россия все больше полагалась на небольшие группы проникновения из двух-трех солдат, которые передвигаются меньшими группами в надежде избежать обнаружения и закрепиться на территории Украины, постепенно позволяя Москве наращивать свое боевое присутствие в регионе.

Однако туман позволил кремлевским войскам двинуться к Покровску механизированными атаками. Тем не менее, украинские военные сообщили СМИ в эти выходные, что противник, по-видимому, вернулся к своей обычной тактике использования небольших огневых групп.

Ситуация на фронте

Как писали аналитики ISW, россияне на фронте пытаются использовать ключевое слабое место в обороне ВСУ – невозможность украинских дронов эффективно функционировать в плохих погодных условиях, таких как туман и дождь.

Аналитики подчеркивают: поставки западных традиционных систем, таких как артиллерия, имеют ключевое значение для способности Украины построить многоуровневую систему обороны, которая не зависит от какого-либо одного типа оружия, что делает ее уязвимой.

