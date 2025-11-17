Это подчеркивает необходимость для Украины в традиционных системах вооружения.

Россияне на фронте пытаются использовать ключевое слабое место в обороне ВСУ – невозможность украинских дронов эффективно функционировать в плохих погодных условиях, таких как туман и дождь. Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

"Российские войска использовали погодные условия, чтобы воспользоваться уязвимостью украинской системы обороны на поле боя, основанной на использовании дронов, в направлении Новопавловки, подчеркнув необходимость для Украины в традиционных системах вооружения", - отмечают аналитики.

Так, геолокационные кадры от 14 ноября, показывают, как ВСУ наносят удары по российским бронемашинам в северо-восточной части Новопавловки. При этом российские военкоры заявили об использовании российскими войсками густого тумана во время наступления и утверждали, что российские войска смогли дважды пересечь понтонный мост.

В ISW отмечают, что в последнее время российские войска используют туманную погоду для атак по всему фронту, особенно в направлениях Покровска, Великомихайловки и Гуляйполя:

"Штурм Новопавловки 14 ноября после затишья в этом районе демонстрирует, как российские войска пытаются найти возможности для использования ключевого слабого места в украинской обороне — неспособности украинских дронов эффективно функционировать в плохих погодных условиях, таких как туман и дождь".

Пути решения проблемы

Они отмечают, что до сих пор Украина основывала свою оборону на беспилотниках в основном из необходимости:

"Оборонительный барьер Украины "стена дронов" использует большое количество тактических ударных беспилотников и барражирующих боеприпасов для уничтожения российских людских ресурсов и техники на линии фронта. ВСУ приняли этот оборонительный подход отчасти для того, чтобы компенсировать нехватку людских ресурсов и техники, одновременно защищая более 1200 километров линии фронта от российского наступления", - подчеркивают аналитики.

В то же время редкие украинские оборонительные позиции облегчили недавние попытки проникновения российских войск, а нехватка артиллерии и других традиционных систем ограничила способность ВСУ действовать, когда плохая погода нарушила некоторые операции с использованием дронов, отмечается в отчете.

Аналитики подчеркивают: поставки западных традиционных систем, таких как артиллерия, имеют ключевое значение для способности Украины построить многоуровневую систему обороны, которая не зависит от какого-либо одного типа оружия, что делает ее уязвимой:

"Использование Россией этой уязвимости еще раз подчеркивает, что традиционные системы вооружений не устарели в современной войне".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия провалила определенный срок захвата Покровска и Купянска, который установил российский диктатор Владимир Путин.

В то же время ранее в Генштабе сообщили, что произошел вывод наших подразделений из населенного пункта Нововасильевское Запорожской области на более выгодные для обороны позиции.

