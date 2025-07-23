Радиоуправление "Шахедов" может быть двух типов, отметил Валерий Боровик.

Если Россия начала запускать первые прототипы "Шахедов" на радиоуправлении, то дальше будет происходить их масштабирование. Об этом в эфире "Киев 24" рассказал основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact, участник боевых действий Валерий Боровик.

"Это и мы делаем, это делает и наш противник. Отрабатываются сначала первые применения в не очень сложных условиях или наоборот в очень сложных условиях - в зависимости от того, какие были тестирования на полигонах. И потом уже, если идет нормальный результат, то будет отработка на том, чтобы масштабировать. Если уже отработаны они, то дальше будет быстро масштабирование. В зависимости, конечно, от поставок комплектаций, которая им нужна для производства этих дронов", - сказал Боровик.

Эксперт добавил, что радиоуправление в "Шахедах" может работать таким же образом, как связь в мобильном телефоне.

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"Если это управление будет по LTE модемам, то фактически это летящий мобильный телефон с крыльями и боевой частью, камерой и так далее. Если там стоит карточка, которую сейчас в Украине можно купить без паспортов, не идентифицированная, то она ставится в дрон. И он переходит в управление от вышки к вышке мобильной. Это если он идет по LTE", - добавил Боровик.

В то же время он отметил, что россияне могли установить для радиоуправления в "Шахеды" китайскую инерционную систему, которую Пекин скопировал у Германии и Франции. Боровик пояснил:

"Фактически у тебя есть загруженные образы того, где ты летишь. И уже инерционная система ориентируется без координации. И если ты летишь по инерционной системе, в зависимости от ее качества и стоимости, она может тебя доводить со значительной или незначительной погрешностью до цели. Без управления пилота".

Российские "Шахеды": важные новости

Накануне специалист по системам связи, РЭБ и радиоэлектронной разведки Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал, что Россия уже вскоре может установить на "Шахеды" функцию ручного управления. В то же время он отметил, что россияне не пытаются системно использовать украинскую сеть мобильной связи для управления "Шахедами", поскольку этот канал связи является слишком уязвимым.

Между тем авиаэксперт Константин Криволап отметил, что Россия уже модернизировала "Шахеды", добавив функцию изменения маршрута уже во время полета.

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