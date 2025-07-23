На прошлой неделе Киев посетил почетный гость - американский генерал, специальный представитель Президента США Джозеф Кит Келлог. Генерал провел в столице целых 3 дня и успел провести аж 21 мероприятие. Встреч было весьма много, и некоторые из них имели конфиденциальный статус. Основные темы к обсуждению - поддержка Украины, поставки и совместное производство оружия, принуждение России к миру, новая архитектура обновленной коалиции союзников и партнеров Украины в мире.

"Состоялся важный визит генерала Келлога. Обратил внимание, что в течение его пребывания в Киеве никаких атак российского агрессора на Киев не было зафиксировано. Это еще одно свидетельство, кого на самом деле боится Путин. Путин боится только Трампа. Он понимает, что только Соединенные Штаты Америки могут принудить их к миру", - прокомментировал визит спецпредставителя США министр МИД Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Жаном Ноэлем Барро.

Стоит отметить, что генерал Келлог неоднократно публично подчеркивал необходимость продолжения военной помощи США Украине.

Особенно - по поставкам для ВСУ систем вооружения, которые имеют решающее значение для обороны и контрнаступления, для уничтожения военных объектов на территории РФ. Как политик и человек военный в своих интервью и авторских колонках Келлог неуклонно отстаивает позицию, что победа Украины отвечает национальным интересам США. Что именно Украина является ключевым фронтом против авторитарной агрессии мировых диктаторов для всего демократического мира.

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В свое время специальный представитель Дональда Трампа публично критиковал предыдущую администрацию Джо Байдена за медлительность и колебания в предоставлении современных видов вооружения, таких как ракеты ATACMS и самолеты F-16. После полномасштабного вторжения РФ в Украину Кэллог неоднократно подчеркивал, что решительная поддержка Украины - является мощным предохранителем разрастания большой войны в будущем.

Во время личной встречи с президентом Украины в Киеве на прошлой неделе, кроме прямых поставок американского и европейского оружия, Владимир Зеленский и Кит Келлог обсудили в том числе и совместное производство новейших типов вооружения, санкции против РФ и защиту украинского неба.

"Обсудили путь к миру и то, что практически можем сделать вместе, чтобы его приблизить. Это усиление ПВО для Украины, совместное производство, закупки оборонного вооружения вместе с Европой. И конечно, санкции против России и тех, кто ей помогает", - поделился впечатлениями от встречи Владимир Зеленский в своих социальных сетях.

Значительное время во время визита американского генерала в Украину было уделено обсуждению вопроса обмена разведывательными данными, а также многостороннего сотрудничества украинских и американских спецслужб. Ведь именно американские спутники сейчас являются "глазами" украинских военных над всей территорией России. Они - информируют, мы - анализируем, делаем выводы, строим общую стратегию сопротивления, наносим удары на опережение.

Во время встречи с руководителем ГУР МОУ Кириллом Будановым Кит Келлог был проинформирован о дальнейших геополитических планах Владимира Путина и его окружения. Уже после завершения визита американского дипломата в Украину, глава ГУР МОУ дал пространное интервью для англоязычного издания Kyiv Post, в котором отметил, что в целом, несмотря на американо-скептицизм некоторых украинских экспертов и политологов, в команде американского президента Дональда Трампа нет врагов Украины, при этом именно Кит Келлог является одним из главных наших союзников в Вашингтоне.

"Келлог поддерживал Украину еще до начала полномасштабного вторжения. Он был советником по нацбезопасности Президента США во время первого срока Дональда Трампа. И уже тогда был одним из "ястребов" в Республиканской партии, которые выступали за жесткую позицию в отношении России и Путина. После начала полномасштабного вторжения он неоднократно критиковал предыдущую администрацию за нерешительные действия и постоянный страх пересечь мифические "красные линии" Путина. Он четко заявлял, что США должны быть лидерами в вопросе достижения справедливого мира. Он отмечал, что Украине надо предоставить современное оружие для организации не только эффективной обороны, но и проведения контрнаступлений", - напомнил в интервью Кирилл Буданов.

Имперские амбиции РФ не ограничиваются только Украиной - они охватывают всю Европу, - рассказал Буданов во время совместного брифинга с Китом Келлогом в Киеве.

Но при поддержке США украинцы способны остановить Россию и свести на нет ее военный потенциал, - уверен наш генерал.

Руководитель ГУР МОУ поблагодарил правительство и граждан США за постоянную политическую, экономическую и военную поддержку Украины, отметив, что "Россия признает только силу", поэтому именно через нее Украина достигнет устойчивого мира.

Следует отметить, что сам Кит Келлог является ярким выразителем политики устойчивой политической и экономической поддержки Украины в консервативных республиканских кругах США. Генерал всегда был последовательным голосом, поддерживающим Украину, даже когда некоторые "правые" силы США скептически относились к продолжению помощи официальному Киеву. Как неоднократно публично заявлял Келлог в американских и европейских СМИ, полномасштабная помощь Украине не противоречит принципу "Америка превыше всего", а наоборот - усиливает Соединенные Штаты, поскольку однозначно ослабляет общего противника (Россию) без непосредственного развертывания американских войск на территории Украины.

Ведь, как ветеран Вьетнамской войны, Келлог хорошо знает, что такое коварная внешняя политика и действия тоталитарных империй, вроде СССР или его наследницы России, направленная на развязывание глобальной войны, хаоса и нестабильности во всем мире.

В многочисленных речах и выступлениях генерал неоднократно высоко оценивал военную компетентность Украины и призывал к организации обеспечения западной подготовки, разведывательной информации и логистической поддержки нашей армии.

Во время визита в Киев Кит Келлог намекнул и на долгосрочную поддержку стремлений Украины по вступлению в НАТО при условии продолжения реформ. Ведь США продолжает рассматривать Украину как естественного партнера в обеспечении безопасности Восточной Европы. Особенно, - учитывая опыт Вооруженных сил Украины в ведении современной технологической войны и эффективного сопротивления превосходящей армии российских агрессоров. В частности, украинская разведка регулярно делится с американцами информацией о новейшем российском оружии, которое украинские воины захватывают в качестве трофеев.

"Было очень важное событие, когда господин Келлог смог лично ознакомиться с образцами российского новейшего оружия. И убедиться, что большая часть элементной базы в нем произведена западными компаниями. То есть, он воочию убедился, что важно не только вводить санкции, но и четко отслеживать их выполнение. Потому что Россия продолжает вооружаться во многом именно благодаря "серым схемам", которые позволяют закупать подсанкционную электронику. Надеюсь, Киту Келлогу удастся убедить в этом других представителей американской администрации. Ведь это также совпадает с национальными интересами США", - рассказал Кирилл Буданов в своем интервью о результатах визита спецпредставителя президента США в Украину.

В условиях 3,5 лет кровавой войны с российскими оккупантами за нашу независимость, должны как никогда уважать и ценить всех наших партнеров, союзников и друзей.

Ведь именно от наших дружеских и конструктивных контактов с ними зависит не только судьба российско-украинской войны, но и будущее выживание всей украинской нации. Мы должны поблагодарить судьбу, что в окружении президента США таких настоящих Друзей Украины очень много. И генерал Джозеф Кит Келлог - точно один из них. Спасибо за поддержку, господин Генерал!