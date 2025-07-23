По словам Буданова, в окружении Трампа есть два человека, которые считают, что США делают недостаточно для Украины.

Позиция президента США Дональда Трампа по Украине изменилась. Тем не менее в первую очередь он будет защищать интересы Америки. Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов в интервью Kyiv Post.

"Позиция ни одного человека не может оставаться неизменной. Она меняется под влиянием обстоятельств или новой информации. На это может повлиять множество факторов. Изменилась ли позиция Дональда Трампа? И да, и нет. Он никогда не был противником Украины. Нельзя забывать, что первые партии американского оружия были получены именно во время его первого срока", - сказал он в разговоре с журналистами.

Буданов считает, что позиция Трампа должна быть "разумно проукраинской". Он подчеркнул, что президент США будет действовать в первую очередь в интересах своей страны.

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"Другой момент заключается в том, что мы можем и должны влиять на решения президента США - через дипломатию, через контакты в его окружении. И именно это повлияло на эволюцию его позиции по вопросу помощи Украине. Недавно был найден баланс между интересами Украины и США", - добавил глава ГУР.

Буданов заявил, что в команде Трампа нет врагов Украины. Он признал, что некоторые члены его администрации все же скептически относятся к помощи Украине, но есть и люди, которые считают, что США делают недостаточно.

"В этом смысле в первую очередь можно назвать госсекретаря США Марко Рубио, а также специального посланника президента США Кита Келлога. Их позиция абсолютно ясна - помощь Украине является частью национальных интересов США. Поэтому она должна продолжаться и увеличиваться как количественно, так и качественно", - уточнил Буданов.

Трамп может раздавить Путина и без вторичных санкций

Ранее комментатор по особым вопросам агентства Reuters Хьюго Диксон заявил, что США могут ударить по российским нефтяным доходам без рискованных "вторичных тарифов". Он заверил, что администрация президента США Дональда Трампа имеет более эффективные инструменты давления на российского диктатора Владимира Путина.

Диксон отметил, что Трампу не нужны вторичные тарифы, чтобы сократить доходы РФ.

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