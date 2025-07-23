Даже значительное численное преимущество агрессора не позволяет ему свободно действовать по всему фронту.

Преодоление рек остается одной из самых больших проблем российской армии на протяжении всей войны и значительно влияет на ситуацию на фронте. Об этом пишет Forbes.

Автор публикации напоминает, как в мае 2022 года ВСУ уничтожили целую батальонно-тактическую группу российской армии за один день, подловив ее на попытке форсировать реку Северский Донец на востоке. С тех пор прошло много времени, и россияне исправили многие недостатки в своей армии, но преодоление водных преград остается проблемой.

Так, река Днепр сыграла важную роль в битве за Херсон, в конце концов заставив россиян покинуть город в ноябре 2022 года. Она же стала причиной того, что россияне пока не имеют перспектив вернуть город себе, хотя их позиции расположены совсем рядом.

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Проблемой для россиян также стала река Оскол в Харьковской области, которая долгое время была важным рубежом украинской обороны к северу от Купянска. К сожалению, значительное численное преимущество в живой силе обеспечило россиянам возможность создать достаточно большой плацдарм по "украинскую" сторону реки в течение этого года.

Форсирование Оскола стоило россиянам значительных потерь. Но даже эта относительно неширокая река продолжает создавать оккупантам проблемы в их дальнейшем наступлении на Купянск. Дело в том, что войска на плацдарме надо как-то обеспечивать, а тем более усиливать, чтобы продолжать наступление. При отсутствии стационарных мостов это означает постоянные потери при каждой попытке перебросить что-то через реку.

"В середине июля российские войска попытались построить понтонный мост через Оскол, но эта попытка также потерпела неудачу. Хотя некоторые российские солдаты переправились через реку, невозможность транспортировать бронетанковые подразделения серьезно ограничила их наступательные возможности и помешала любому оперативному прорыву на северо-востоке", - пишет Forbes.

Автор публикации отмечает, что сейчас для России нет очевидного решения этой проблемы, поскольку преодоление водных преград всегда было одним из самых сложных и опасных видов военных операций.

"Хотя российско-украинская война часто ассоциируется с быстрым внедрением новых технологий, традиционные вызовы, такие как речные переправы, продолжают формировать поле боя. Неоднократные неудачи России в этих операциях привели к значительным потерям и теперь являются основным препятствием для успеха их летнего наступления", - пишет издание.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Силы обороны уничтожили и распылили российские диверсионно-разведывательные группы, которые заскочили в Покровск несколько дней назад. Однако эксперты говорят, что россияне продолжат попытки засылать такие группы и в дальнейшем.

Также мы рассказывали, что в Запорожье россияне оккупируют населенные пункты "в кредит": сообщают командованию, что уже на полпути к областному центру, хотя на самом деле топчутся на передовых позициях обороны ВСУ.

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