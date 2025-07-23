Православный праздник сегодня в народе получил название Борис и Глеб Летние.

24 июля в православной церкви чтят память святых князей-страстотерпцев Бориса и Глеба - первых канонизированных святых в Киевской Руси. Какие традиции связаны с датой, что подсказывают приметы и что за праздник сегодня церковный отмечается по старому календарю - читайте в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине - новый и старый стиль

Борис и Глеб (в крещении Роман и Давид) были младшими сыновьями князя Владимира Великого и родными братьями Ярослава Мудрого, Святополка Окаянного и Святослава. В 1015 году, после смерти отца, они стали жертвами борьбы за киевский престол.

Их отец, Владимир Великий, намеревался передать власть одному из сыновей, но внезапная смерть изменила ход истории. Княжий престол занял Святополк, несмотря на то, что Владимир якобы хотел поставить вместо себя иного наследника. Борис в это время возвращался с похода на печенегов, тогда же он и получил весть о смерти отца. Ему предложили пойти на Киев, чтобы отобрать у Святополка престол, но Борис не захотел поднимать оружие на брата. Святополк же, напротив - стремился к полной власти и поэтому приказал убить Бориса. Погиб он 24 июля в 1015 году, на тот момент Борису было 29 лет.

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Спустя время Святополк, несмотря на предупреждения от Ярослава, заманил к себе 25-летнего Глеба и тоже убил его. Произошло это в момент, когда Глеб молился за отца и брата. Вскоре погиб и третий брат - Святослав. Только в 1019 году князь Ярослав победил Святополка и прекратил кровавую междоусобицу. Святополк умер в муках - его поразили безумие и паралич.

Брата Бориса похоронили в Вышгороде, в церкви святого Василия, со временем туда перенесли и мощи Глеба. В летописях говорится о чудесах исцелений на их могиле. Князья Борис и Глеб стали первыми канонизированными святыми в Киевской Руси. Их называют страстотерпцами, так как они погибли не за веру, а ради мира и исполнения заповедей Божьих.

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Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 24 июля вспоминают святую равноапостольную княгиню Ольгу - бабушку князя Владимира Великого и одну из первых христианок в Киевской Руси.

О чем просят святых Бориса и Глеба, что можно и что сегодня нельзя делать

Святые князья Борис и Глеб - помощники в трудные моменты жизни. Им молятся о мире и согласии, защите от врагов и несправедливости, просят избавить от болезней и бед, злобы, зависти и тяжелых мыслей, а также о помощи в примирении с близкими и сохранении мужества в моменты опасности.

В народе день прозвали Борис и Глеб Летний и Паликопна. С датой связано много примет, и особенно - предостережений от пожаров. На Бориса и Глеба стараются не работать в поле, опасаясь гроз и молний, которые могли стать причиной пожара. Отсюда пошла и поговорка: "На Глеба и Бориса за хлеб не берися".

В то же время 24 июля благоприятен для сбора ягод - ежевики и второго урожая малины. Также принято ходить друг к другу в гости, день считается благоприятным для общения.

Один из интересных обычаев на Бориса и Глеба - рано утром нужно пересчитать все деньги, что есть в доме. Говорят, что после этого весь год будет достаток. Следует также по возможности вернуть к этому дню долги.

Среди запретов дня - домашняя уборка и тяжелая работа, особенно в поле и огороде. Нельзя в этот день одалживать деньги и давать взаймы.

Церковь напоминает, что в этот день, как и в любой другой, нужно воздержаться от ссор, ругани, злобы, зависти, осуждений и прочих грехов. День Бориса и Глеба - это время для молитвы и добрых дел.

Приметы 24 июля на Бориса и Глеба

По приметам дня можно судить о том, какой будет погода в августе, а также осенью и зимой:

роса лежит до полудня - будет гроза;

чайки садятся на воду, а улитки прячутся в раковины - к дождю;

паук плетет широкую паутину - дождь будет долгим;

дождь с утра - зима будет мягкой, а если солнце в этот день - то теплой и короткой.

Также смотрят: если на Бориса и Глеба ясно и тепло, то сухо будет и в августе, а если идет дождь и пасмурно, то будет дождливый август и ранняя осень.

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