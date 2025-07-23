Романенко отмечает, что "авиаторы - такое сообщество, что там гадость очень редко находит возможности существовать".

Вряд ли причиной катастрофы самолета Mirage-2000 была диверсия. Об этом в эфире "Фабрики новостей" сказал авиационный эксперт Валерий Романенко, отвечая на вопрос о возможных причинах катастрофы самолета Mirage-2000 накануне.

"Диверсия - это вряд ли. Потому что все же наши аэродромы охраняются тщательно. И я не думаю, чтобы кто-то полез специально делать какой-то вред самолету... Ни разу СБУ не сообщала, что кто-то хотел сделать аварию на аэродроме", - отметил он.

По словам Романенко, "авиаторы - такое сообщество, что там гадость очень редко находит возможности существовать".

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Эксперт отметил, что это самолет с одним двигателем, он сказал:

"Если что-то случилось с силовой установкой, - там ничего не сделаешь. Кроме того, война и самолеты не новые. Самолеты уже несколько раз модернизированы, после нескольких капитальных ремонтов. Это самолеты выпуска 90-х годов... Поэтому такое может произойти".

Главное, подчеркнул Романенко, - это то, что выжил пилот.

"Если он удачно катапультировался, без последствий для здоровья, прежде всего, для позвоночника", - добавил авиационный эксперт.

На вопрос о получении Украиной еще таких самолетов, он отметил, что "нам обещали некоторое количество самолетов... я беру по минимуму - там где-то 63 самолета".

"Обещали больше. Но часть из самолетов перегнана в европейский учебный центр на F-16 в Румынию. Поэтому эти самолеты - они тоже те, что были на вооружении европейских стран. Часть продана из этих самолетов, с вооружения европейских стран, просто продана в Румынию. Но в целом, если это все отминусовать, мы должны получить где-то более 60 самолетов. И поэтому нам нужно соответствующее количество подготовленных пилотов", - сказал Романенко.

Авария самолета Mirage 2000

Как сообщал УНИАН, вечером 22 июля стало известно, что в Украине потерпел крушение истребитель Mirage-2000, переданный Францией. Пилоту удалось катапультироваться и отвести самолет подальше от жилой застройки.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины отметили, что во время выполнения полетного задания произошел отказ авиационной техники.

Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту падения самолета Mirage-2000 на Волыни. Установлено, что после взлета пилот сообщил руководителю полетов о критической неисправности электроники. Самолет упал на безлюдную территорию и утонул в затопленной воронке среди болотистой местности. Жертв и разрушений на земле удалось избежать.

Пилот вовремя катапультировался, его оперативно обнаружила поисково-спасательная команда. Состояние военнослужащего стабильное.

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