Этот тест на личность по дате рождения расскажет, в чем ваши сильные стороны, какой у вас характер и какие профессии вам подходят.

Оказывается, число рождения может рассказать о нашем поведении, внутреннем мире и даже о профессиональном призвании. Согласно исследованиям, личности с числом жизненного пути 2 - чуткие, воспитанные, эмоциональные и часто остаются в тени, но в них скрыт куда больший потенциал. Сюда относятся люди, появившиеся на свет 2, 11, 20 или 29-го числа.

Тест по дате рождения - характер, личная жизнь и призвание тех, кто родился 2, 11, 20 или 29-го числа

Согласно нумерологии, у каждого человека есть число жизненного пути. Если говорить о числах месяца, то у людей, родившихся 2, 11, 20 или 29 числа, это двойка (сумма цифр в дате рождения). Она оказывает влияние на характер человека, его отношения и даже на выбор профессионального пути.

Характер

Вы относитесь к спокойным, терпеливым и уравновешенным людям. Умеете создать атмосферу доверия и найти общий язык практически с каждым.

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Вы надежны и всегда поддерживаете других - не умеете отказывать из-за своей мягкости, поэтому вам часто приходится брать на себя больше, чем вы можете осилить. Такая "доброта" приводит к тому, что окружающие просто начинают использовать вас в своих интересах.

Для вас важна семья, и вы умеете сохранять гармонию в отношениях. Скорее всего, вы интроверт, однако не стесняетесь быть звездой любого собрания или вечеринки. У вас может быть вкус к музыке, искусству или поэзии, а элегантность, обаяние и воспитанность – это у вас с рождения.

Кроме всего, вы - перфекционист. Вам свойственно постоянно думать о незавершенных делах и напоминать себе о том, что еще нужно сделать.

Отношения

В личных отношениях вы можете сталкиваться с проблемами в вопросе доверия - вы доверяете не сразу. Иногда вам кажется, что вы недостаточно хороши для своего партнера и что его любовь вам надо заслужить. При этом вы очень заботливы, внимательны и готовы сделать все возможное ради любимого человека.

Вы эмоциональны, вам нужна стабильности и серьезные отношения. В трудные моменты вы никогда не бросите, а останетесь рядом и поддержите. По своей натуре вы очень традиционны: ничто современное вам не чуждо, но вы вряд ли останетесь рядом с ультрасовременным партнером.

Работа

У вас сильный творческий потенциал и вы можете преуспеть в таких направлениях, как искусство, музыка, живопись, кулинария, медиа или пение. Свою эмоциональность и жизненную энергию вы направляете на реализацию творческих идей.

И, хотя вы можете быть немногословны и держите эмоции при себе, вас нельзя недооценивать: вы мудро мыслите, являетесь глубоким собеседником и харизматичным оратором. Из вас может получиться хороший дипломат, учитель, социальный работник и т.д. - там, где важны эмпатия, деликатность и умение слышать. Вы можете сомневаться в своем таланте, а мир может быть напуган вашим потенциалом. Главное для вас - научиться верить в себя.

Какие профессии вам подходят

Люди, родившиеся 2, 11, 20 или 29 числа, имеют хорошую интуицию, эмпатию, творческое мышление. Им подходят профессии, связанные с заботой о других, искусством, коммуникациями:

преподаватель;

политик;

художник;

танцор;

певец;

медработник;

медиа-менеджер;

актер;

дипломат;

социальный работник;

целитель.

Эти направления позволяют максимально раскрыть ваш потенциал и по максимуму использовать и его, и ваш талант.

Ранее мы публиковали тест на характер по дате рождения для тех, кто родился 1, 10, 19 и 28 числа.

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