Стремительный рост популярности искусственных камней из Китая пошатнул отрасль.

Все больше потребителей в мире отказываются от натуральных бриллиантов в пользу искусственных, которые, благодаря технологическому прорыву китайских компаний стали дешевле природного аналога и сделали Поднебесную ведущим производителем искусственных бриллиантов, сообщает Financinal Times.

По словам аналитика Павла Зимницкого, сегодня трехкаратный камень, выращенный в лаборатории, продается всего за 7% от цены добытого эквивалента. При этом стоимость синтетического бриллианта удалось снизить всего за несколько лет.

"В 2020 году розничная цена безупречного трехкаратного бриллианта, выращенного в лаборатории, составляла около 28 900 долларов, что примерно вдвое дешевле природного эквивалента. Ко второму кварталу этого года, по данным Zimnisky, эта цена упала до 3 900 долларов", - констатирует издание.

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Журналисты отмечают, что синтетические бриллианты захватили американский рынок. В частности, более половины респондентов, по данным опроса онлайн-платформы для планирования свадьбы The Knot, приобрели кольцо с синтетическим алмазом. Эксперты считают, что их популярность будет только расти.

"Для традиционного рынка природных бриллиантов это катастрофа", - говорит Фэй Лю, британский ювелир, который использует как природные, так и выращенные в лаборатории камни.

Издание констатирует, что Китай стал ведущим производителем синтетических бриллиантов.

"Более 70% выращенных в лабораториях бриллиантов для ювелирных украшений в мире происходят с китайской фабрики, а центром торговли синтетическими бриллиантами является провинция Хэнань", - отмечается в публикации.

При этом формально страной происхождения считается государство, где камень отполировали, а не вырастили, что маскирует доминирование Китая в отрасли. Журналисты считают, что ювелирная отрасль Поднебесной недосягаема для конкурентов, поскольку фабрики, где выращивают синтетические алмазы, получают дешевую электроэнергию. К тому же экспорт машин, используемых в производстве, запрещен. Попытка бриллиантового гиганта De Beers запустить собственную линейку искусственных камней под брендом Lightbox лишь спровоцировала ценовую войну.

Меняется и портрет покупателя бриллиантов в Китае. Если раньше они ассоциировались с роскошью и свадьбой, то теперь их покупают даже пенсионеры.

Самые большие драгоценные камни

В Китае создали сверхпрочный "супералмаз", который на 40% тверже природных минералов. Отмечается, что синтетический алмаз отличается высоким качеством и превосходными физическими свойствами.

В Африке нашли второй по величине алмаз в мире. Найденный камень весом 2492 карата является вторым по величине алмазом, который когда-либо находили в мире, и крупнейшим, когда-либо найденным в стране.

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