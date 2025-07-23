Сообщалсь, что в больницы попали более 70 человек.

Украинский ресторатор Миша Кацурина, во львовском заведении которого в день его открытия отравились десятки людей, впервые вышел на связь после этого неприятного известия.

Напомним, в один из первых дней после случившегося Кацурин заявил, что и сам отравился в собственном ресторане "Китайский привет" во Львове вместе с другими посетителями.

"Мы уже 10 лет кормим гостей и сейчас это примерно полмиллиона посетителей в год. Качество продуктов, процессов, стандартизация, безопасность - конечно, один из наших главных фокусов внимания. Впрочем, как нам объяснили в инфекционной - каждое лето в ресторанах происходит несколько аналогичных, так называемых "вспышек". К сожалению, на этот раз "вспышка" произошла с нами", - отмечал он тогда

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И вот спустя неделю Кацурин дал понять, что выздоровел, назвав случившееся "проклятой вспышкой".

Спасибо Львовской инфекционной больнице за заботу, быстрое восстановление и 24/7 поддержку всей когорты участников этой проклятой "вспышки", - написал он на одном из опубликованных в Instagram-stories фото.

Кацурин сообщил, что всего в его ресторане отравились 118 гостей, при этом все пострадавшие ели сингапурский чизкейк 14 и 15 июля.

"Как именно сальмонелла попала в чизкейк точно неизвестно, те яйца, которые лаборатория забрала на тест - стерильные", - отметил он.

При этом ресторатор подтвердил, что у части команды на момент открытия заведения не были готовы медицинские книжки.

Кацурин добавил, что сейчас они работают над исправлением ошибок, на которые им указала Госпродслужба.

"Сингапурский чизкейк, конечно, из меню мы убрали", - сообщил ресторатор.

Миша Кацурин - что известно об отравлении в ресторане "Китайский привет"

Напомним, как ранее сообщал УНИАН, в ресторане Миши Кацурина "Китайский привет" обнаружили многочисленные нарушения санитарных правил.

По данным Госпотребслужбы, после посещения заведения в больницы попали 76 человек, в том числе 10 детей и 2 беременные женщины. Результаты анализов выявили бактерию Salmonella enteriditis у 25 гостей и 1 работника ресторана.

Полиция открыла уголовное производство по этому инциденту (по ч.1 ст. 325 "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений").

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