Федоров отметил, что речь идет о приоритетной задаче от президента Украины.

Украина готова законтрактовать все дроны-перехватчики, которые украинские предприятия смогут изготовить до конца года. Об этом говорится в сообщении первого вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Государство готово законтрактовать все, что до конца года смогут произвести компании", - написал на своей странице государственный деятель.

Он добавил, что вчера сразу трем украинским дронам-перехватчикам выдали государственные контракты. Таким образом, всего на сегодня существует уже четыре контракта на более чем 3 миллиарда гривен.

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Федоров отметил, что речь идет о приоритетной задаче от президента Украины.

В свою очередь, новый министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что на этой неделе состоялись переговоры с крупными госбанками по кредитованию производителей дронов под государственные гарантии.

"Минобороны ведет переговоры с партнерами о привлечении финансирования на закупку таких перехватчиков. Достигнуты первые договоренности", - написал он.

Дроны-перехватчики - справка УНИАН

Дроном-перехватчиком называют беспилотный летательный аппарат, который должен уничтожать воздушные цели. Обычно в роли таких перехватчиков выступают FPV-дроны - как квадрокоптеры, так и аппараты самолетного типа.

По сравнению с обычными зенитными ракетами, дроны-перехватчики значительно дешевле и могут использоваться для патрулирования территории. В перспективе их можно будет сделать многоразовыми средствами поражения.

Ранее стало известно, что украинские специалисты испытали высокоскоростной дрон-перехватчик ODIN Win_Hit. Сейчас такие аппараты уже применяют для уничтожения российских ударных БпЛА.

Также сообщалось, что страна решила создать новые подразделения ПВО, которые планируют оснастить дронами-перехватчиками.

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