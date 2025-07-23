По словам Селезнева, 2025 год является для Украины годом стратегической обороны.

Силы обороны осуществляют определенные приготовления, в том числе для разрушения противовоздушной, противоракетной обороны российских оккупантов на временно оккупированных территориях и не исключено, что в Крыму. В то же время освобождения полуострова вскоре ожидать не стоит.

Об этом рассказал "Фабрике новостей" военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, отвечая на вопрос о том, угрожают ли действия в Крыму украинских партизан российской противовоздушной обороне, в частности таким комплексам как С-400 "Триумф".

По его словам, хотя в информационном пространстве Крым не так часто звучит, но действия Сил обороны направлены на разрушение вражеского потенциала на оккупированных территориях, и не только в Крыму, а также на юге Херсонщины и Запорожской области. Об определенных событиях пока ничего официального не сообщается, но у эксперта есть предположение, что вскоре общественность получим хорошие сообщения именно с юга Украины.

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"То, что украинская армия осуществляет определенные приготовления, в том числе в вопросе разрушения вражеского потенциала - противовоздушной, противоракетной обороны, разрушая определенные рубежи и позиции на временно оккупированных территориях, которые находятся на достаточно больших расстояниях от линии боевого соприкосновения - эту информацию могу подтвердить", - сказал Селезнев.

В то же время он отметил: надо дождаться официальных сообщений от украинского Генштаба, от профильных спикеров ВСУ. Эксперт подчеркнул:

"Надо понимать, что укромных мест на территории оккупированного Крыма у оккупантов нет. Несмотря на антидиверсионные, антишпионские мероприятия, в Крыму действует сеть партизанского движения..., действует партизанское движение "Атеш", которые исследуют перемещение вражеских сил и средств, дают соответственно ценные указания нашим пилотам, нашим операторам дроновых систем. А они уже делают свое дело максимально эффективно и "бавовна", какая время от времени случается в Крыму, является действенной".

Он констатировал: защита военных объектов РФ в Крыму является очень серьезной. При этом работает наша "космическая и агентурная разведка", и оккупанты не будут знать покоя, пока остаются на захваченном украинском полуострове. При этом эксперт добавил, что не надо ждать освобождения Крыма в ближайшее время - комплекс мероприятий, направленных на выхолащивание военного потенциала противника в АРК, может быть достаточно длительным.

По словам Селезнева, 2025 год является для Украины годом стратегической обороны и де-факто в таком состоянии страна находится с середины октября 2023-го, хотя некоторые контрнаступательные мероприятия ВСУ проводили.

"Но надо быть максимально рациональными... Заявления западных СМИ со ссылкой на американского президента Дональда Трампа о том, что Украина должна переходить в контрнаступление - от лукавого. Для того, чтобы мы были в этом процессе максимально эффективными, нам нужны ресурсы, ресурсы немалые. Мы имели негативный опыт контрнаступательной операции на юге Запорожской области летом 2023 года. Помним, чем все это завершилось, с какими последствиями нам достались эти территориальные достижения", - отметил Селезнев.

Он считает, что Силы обороны должны действовать от обратного - в первую очередь выхолащивая наступательный потенциал российских оккупантов, а потом уже решать, как выгнать с территории Украины обессиленного врага.

Ситуация в оккупированном Крыму

Ранее представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что часть незаконно построенного россиянами Крымского моста находится в территориальных водах Украины. Поэтому подрыв опоры моста специалистами украинской спецслужбы, что произошло 3 июня, вполне понятен. Плетенчук отметил, что мост для ВСУ - законная цель, и остается для Сил обороны одной из приоритетных.

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