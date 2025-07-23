Европейцы напоминают, что они не будут автоматически поддерживать каждое решение украинских властей.

Западные партнеры Украины раскритиковали новый украинский закон, который ограничивает независимость антикоррупционных органов.

Спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье в заявлении, полученном УНИАН, сообщил, что они "очень обеспокоены" последними изменениями в Украине, которые несут риск "существенно ослабить компетенции и полномочия антикоррупционных институций", которые "имеют решающее значение для повестки дня реформ Украины".

"Президент Европейской Комиссии контактировала с президентом Зеленским по поводу этих последних событий. Президент фон дер Ляен выразила свою серьезную обеспокоенность последствиями изменений и попросила украинское правительство дать объяснения. Уважение к верховенству права и борьба с коррупцией являются ключевыми элементами Европейского Союза. не может", - говорится в заявлении.

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Послы стран "Большой семерки" (G7) тоже выразили свою обеспокоенность.

"Большая семерка внимательно следит за сегодняшними событиями в НАБУ, в частности за расследованием в отношении нескольких сотрудников НАБУ за возможные преступления. Имеем серьезные опасения и намерены обсудить эти события с руководством [украинского] правительства", - говорится в заявлении группы.

Заявления отдельных стран приводит "Радио Свобода".

"Ограничение независимости украинских антикоррупционных органов усложняет путь Украины в ЕС. Я ожидаю от Украины последовательного продолжения борьбы с коррупцией", - заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль.

Его коллега из Чехии Ян Липавский сообщил, что в Праге внимательно следят за тем, как Украина решает проблему коррупции. Он подчеркнул, что западная поддержка Украины не означает, что Европа гарантированно поддерживает любые решения украинской власти.

"Я напомнил об этом сегодня министру [иностранных дел Украины] Андрею Сибиге", - добавил Липавский.

Свою "серьезную обеспокоенность" относительно нового украинского закона озвучили и в МИД Швеции.

"Украина достигла важного прогресса в борьбе с коррупцией в течение последнего десятилетия - критически важно придерживаться этого курса", - заявили там.

О жизненной важности антикоррупционных институтов для будущего Украины заявил также министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп. Он предупредил, что ограничение независимости этих органов станет "значительным шагом назад" на пути украинских реформ.

"Защита независимости этих институтов и дальнейший прогресс в сфере верховенства права остаются ключевыми для процесса вступления Украины в ЕС", - написал он на платформе Х.

Министр европейских дел Франции Бенджамин Хаддад заявил, что лучшим решением для Украины сейчас будет отменить скандальное решение, которое вызвало первые крупные протесты в Украине с начала полномасштабной войны. В интервью радио France Inter он указал, что "украинцам еще не поздно вернуться назад".

"Когда ты являешься кандидатом в ЕС, это влечет за собой требования по борьбе с коррупцией, сохранение верховенства права, уважения к меньшинствам, политической оппозиции или независимости судебной власти. Поэтому мы будем чрезвычайно бдительными в этом вопросе", - добавил он.

Закон об ограничении независимости НАБУ и САП

Как писал УНИАН, накануне Верховная Рада в экстренном режиме приняла закон №12414, а президент молниеносно его подписал в тот же день. Ключевые положения этого закона предоставляют Офису генпрокурора полномочия забирать расследуемые дела у Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и давать указания представителям этих антикоррупционных органов.

Это решение парламента и президента вызвало волну возмущения в Украине, в частности в ряде городов состоялись первые с начала войны более-менее масштабные протесты. Также закон раскритиковала неправительственная организация Transparency International Ukraine, которая борется с коррупцией.

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