Самые высокие цены зафиксированы в Печерском районе столицы.

В Киеве дорожает жилье на вторичном рынке недвижимости. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в столичных объявлениях равна 65 тысяч долларов (плюс 8% за последние полгода), а цена за один квадратный метр составляет 1 560 долларов. Об этом говорится на портале недвижимости ЛУН.

Самые низкие цены однокомнатной квартиры на вторичном рынке в Деснянском районе - в среднем 33 тысячи долларов без ремонта и 43,9 тысячи долл. с ремонтом.

Следующим идет Святошинский район с 45 тыс. долл. за однокомнатную без ремонта (с ремонтом - 56 тыс. долл). Закрывает ТОП-3 Соломенский район с 43,4 тыс. долл. без ремонта и 69 тыс. долл. за однокомнатную с ремонтом.

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Самые высокие цены зафиксированы в:

Печерском районе - 115,8 тыс. долларов за однокомнатную квартиру без ремонта, 132 тыс. долларов с ремонтом;

Шевченковском районе - 80,7 тыс. долл. без ремонта и 99 тыс. долл. с ремонтом;

Подольском районе - 64 тыс. долл. за квартиру без ремонта, 91,1 тыс. долл. - с ремонтом;

Голосеевском районе - 57 тыс. долл. за квартиру без ремонта, 85 тыс. долл. - с ремонтом.

Жилье в Украине - последние новости

В Одессе существенно выросли цены на аренду квартиры. В июле средняя цена аренды однокомнатной квартиры в городе составляла 11 тысяч гривень, что на 38% больше чем полгода назад.

При этом средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке в Черкассах составляла 42,7 тысячи долларов. Таким образом, цена выросла на 7% за последние полгода.

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