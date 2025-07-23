В составе поезда будут вагоны с кондиционером, а также сидячие места первого и второго класса.

В "Укрзализныце" назначили новый поезд в Чернигов. Об этом сообщает Telegram-канал акционерного общества.

"Дополнительный поезд №702/701 Киев - Чернигов будет курсировать 27 июля и 1,2,3 августа", - отметили в "Укрзализныце".

Расписание движения поезда:

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Киев - Чернигов: 09:11 - 11:34;

Чернигов - Киев: 13:50 - 16:15.

Поезд будет делать остановки, в частности, в Дарнице, Нежине и Выдубичах.

В составе поезда будут вагоны с кондиционером, а также сидячие места первого и второго класса. Нечетные места расположены возле окна, четные - возле прохода.

Желающие уже могут приобрести билет в приложении, на сайте booking.uz.gov.ua или в одной из касс.

"Укрзализныця" - последние новости

Недавно УНИАН сообщил, что в "Укрзализныце" обновили правила перевозки животных в поездах. Речь идет как о больших собаках (выше 45 см в холке), так и о маленьких животных (котах и собаках малых пород до 45 см в холке). Как сообщается, пассажир должен иметь ветеринарные документы и билет на животное, а также поводок и намордник. Кроме того, он должен позаботиться о комфорте животных и других пассажиров поезда.

А еще ранее стало известно, что в "Укрзализныце" назначили новый рейс на Закарпатье, который должен облегчить пересадку на международные рейсы.

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