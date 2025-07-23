Европейские пошлины ударят примерно по трети американского экспорта в ЕС.

Европейский Союз планирует ввести 30% пошлины на американские товары на сумму около 100 миллиардов евро, если блок не сможет заключить новое торговое соглашение с США, а президент Дональд Трамп введет обещанную 30% пошлину на европейские товары, сообщает Bloomberg.

По данным источников агентства, 30% пошлиной планируют обложить самолеты Boeing, автомобили американского производства и бурбон.

Представитель Еврокомиссии отметил, что в рамках первой волны контрмер ЕС объединит все пошлины в один пакет - новый список пошлин на американские товары на сумму 21 миллиард евро, который уже утвержден, и ранее предложенный перечень на дополнительные 72 миллиарда евро.

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"Европейские пошлины ударят примерно по трети американского экспорта в ЕС, исходя из того, что в прошлом году в блок было поставлено американских товаров на сумму 335 миллиардов евро", - констатирует агентство.

Собеседники Bloomberg добавляют, что новые пошлины вступят в силу в августе в случае провала торговых переговоров с США.

Впрочем, у ЕС есть еще один козырь, и все больше стран-членов блока склоняются к его применению. Речь идет об инструменте противодействия экономическому принуждению. Журналисты отмечают, что это самый мощный торговый инструмент ЕС. Однако для его применения нужна поддержка квалифицированного большинства стран-членов блока.

"Его применение позволит ЕС запустить широкий спектр ответных действий, включая новые налоги для американских технологических гигантов, целевые ограничения на американские инвестиции и ограничения доступа к рынку ЕС", - поясняет агентство.

Однако пока большинство европейских столиц предпочитают продолжать переговоры с США. Да и министр финансов США Скотт Бессент в интервью Bloomberg заявил о прогрессе в переговорах с ЕС.

Торговые переговоры ЕС и США - важные новости

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 августа Вашингтон вводит 30% пошлины на товары из ЕС.

Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович отметил, что если США повысят пошлины на товары из ЕС до 30%, это сделает невозможным их взаимную торговлю.

И сейчас все события подводят к началу торговой войны между ЕС и США.

19 июля стало известно, что Трамп ужесточил требования и заявил, что будет настаивать на пошлине на европейские товары в 15%-20% при любом соглашении с блоком. В ответ европейские дипломаты неофициально заявили о подготовке к возможной торговой войне с США.

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