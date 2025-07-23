Жертвой стала 85-летняя гражданка Италии.

Пляж Платья-де-Пальма в Пальме, столице Майорки, решили закрыть после нападения неизвестного морского существа на туристку. Об этом сообщает Majorca Daily Bulletin.

Отмечается, что инцидент произошел утром 22 июля. Пострадала 85-летняя гражданка Италии, которую укусило за ногу неизвестное морское существо.

В издании поделились, что женщина вышла из воды с серьезным повреждением ноги. Спасатели приняли решение очистить побережье, чтобы провести поиски морского существа, которое укусило ее. Примерно через час пляж вновь открыли, так как никаких существ обнаружить не удалось.

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Интересно то, что до сих пор точно неизвестно, какое именно существо укусило женщину за ногу. Генеральный директор Департамента рыболовства Тони Грау в разговоре с журналистами предположил, что это могла быть рыба из семейства спинорогов.

Специалист по морскому биоразнообразию Аниол Эстебан считает, что нападение могла совершить луфарь. Он напомнил, что этот вид редко нападает на людей, но были зафиксированы такие случаи.

На Майорке ввели жесткие запреты для туристов

Ранее на популярном испанском курорте Пальма-де-Майорка ввели новые штрафы для туристов. Теперь придется заплатить 750 евро за покупку у уличных торговцев чего-либо, включая еду, напитки, сувениры и пляжные аксессуары. Это лишь одно из многих требование, предусмотренных введенными в июне новыми законами.

Также под запрет попали вандализм, плакаты и листовки, азартные игры и ставки в общественных местах, ложное попрошайничество, домогательства.

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