Такое заявление президент Украины сделал после очередной российской дроновой атаки по Сумской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 23 июля, отреагировал на дроновую атаку России по Сумской области и заявил, что Украина будет требовать немедленного и полного прекращения огня, говорится в Telegram-канале политика.

"Представители Украины на переговорах сегодня в Турции снова будут настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня, в частности, вот таких ударов по гражданской инфраструктуре", - отметил Зеленский.

Это заявление он сделал на фоне очередного российского удара по Сумской области, где до сих пор продолжаются восстановительные работы. Враг попал дроном в энергетическую инфраструктуру, из-за чего 220 тысяч абонентов в области остались без электроэнергии.

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Зеленский своим указом назначил, что главой украинской делегации будет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Это уже будет третий раунд переговоров между Украиной и Россией за последнее время.

Накануне, украинский лидер поделился, что украинской делегацией снова будет поднят вопрос обмена пленными, возвращения украинских детей, гуманитарной помощи, безопасности инфраструктуры и мер для стабилизации границ.

Подробности переговоров Украины и России

Как сообщал ранее УНИАН, источники в составе делегации сообщили СМИ, что одним из вопросов, который будут обсуждать в Стамбуле, будет организация прямой встречи президента Украины Владимира Зеленского и кремлевского диктатора Владимира Путина. Также будут подняты и гуманитарные вопросы.

Также мы писали, что пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков подтвердил, что представители Украины и РФ обсудят вопросы прекращения огня и обмена пленными. Он заявил, что разговор, вероятно, будет тяжелым, поскольку проекты меморандумов сторон диаметрально противоположны. Также вся работа, которая будет вестись, по словам Пескова, является подготовкой к встрече на уровне президентов стран.

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