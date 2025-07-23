Американский психолог Марк Треверс назвал три признака того, что вы слишком много отдаете в отношениях.
Как он объяснил в своей статье для Forbes, это значит, что вы постоянно вкладываетесь в отношениях больше, чем это полезно, устойчиво или взаимно.
"И речь не только о времени или помощи - вы, скорее всего, делитесь своей эмоциональной энергией, вниманием, заботой, прощением и бесконечными "вторыми шансами", часто в ущерб собственным границам", - отметил он
При этом психолог привел результаты исследования 2014 года, которые показали, насколько важны усилия для удовлетворения в романтических отношениях. Оказалось, что восприятие усилий - как собственных, так и партнерских - напрямую связано с качеством брака и даже с вероятностью развода.
Вот какие три тонких, но важных признака того, что вы отдаете в отношениях больше, чем следует, он назвал:
Вы чувствуете обиду в отношениях. Исследование 2022 года показало, что люди склонны жертвовать собой ради партнера даже без гарантии взаимности. Это говорит о том, что жертва в любви - не всегда сделка. Многие делают это просто из чувства любви. Но если жертвы становятся постоянно односторонними и непризнанными, эмоциональная цена накапливается и любовь постепенно превращается в обиду.
Вы чувствуете вину, когда выражаете свои потребности. Люди, которые больше отдают в отношениях, часто игнорируют собственные желания. Они говорят "да", когда хочется сказать "нет", ставят чувства других выше своих. Многие не верят, что заслуживают любовь просто так - им кажется, что любовь нужно заработать через помощь, удобство и самоотдачу. Исследование 2016 года показало, что "условная любовь" (когда любовь дают только за выполнение ожиданий) связана с низкой удовлетворённостью отношениями. Люди чувствуют, что их не принимают такими, какие они есть, и стараются "заслужить" любовь.
Вы постоянно стараетесь "компенсировать". Новое исследование 2025 года выявило главные страхи в романтических отношениях. Чаще всего встречались: страх не соответствовать ожиданиям партнера, страх потери свободы, страх быть уязвимым или зависимым. У тех, кто больше отдает, такие страхи проявляются не через отстранение, а наоборот - через гиперактивность. Они берут на себя больше, стараются сильнее, делают все за двоих, даже если никто об этом не просит.
Напомним, ранее психолог назвал две главные причины, почему любовь угасает.