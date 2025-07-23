По его словам, на боевые действия сейчас реально влияют беспилотные системы.

Истребители F-16 не могут стать game-changer и изменить ход боевых действий в войне, которую РФ начала против Украины, потому что эти самолеты не способны противостоять современной российской авиации, заявил авиационный эксперт Валерий Романенко.

"Эти самолеты не способны на равных противостоять сверхсовременным российским самолетам. Они отстают. Скажем так: F-16 - самолет поколения 4+, а все российские самолеты - поколения 4++. То есть на какой-то качественный этап они (F-16 - УНИАН) отстают. Отстают по радарам, дальности обнаружения радаров", - рассказал эксперт в эфире "Фабрики новостей".

Кроме того, по его словам, в целом российские самолеты несут 10 ракет, но опционально на них можно подвешивать две ракеты с дальностью там более 200 км, а F-16 на это не способны. Также F-16 можно применять только на малых высотах у линии фронта, а россияне наоборот - используют свои самолеты на больших высотах.

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Как пояснил специалист, из-за этого вроде бы дальность ракет примерно одинаковая, но ВСУ используют ракеты с F-16 практически как зенитные и тогда дальность падает вдвое. "То есть мы не способны по тактическим условиям, по техническим условиям мы не способны вести бои. А game-changer происходит тогда, когда машины способны изменить ход боевых действий в воздухе", - подчеркнул Романенко.

Он добавил, что на изменение хода войны сейчас влияют беспилотные системы - это другая система вооружения, но применяют ее обе стороны, и россияне по валу превышают ВСУ. На это влияет, как пояснил аналитик, то, что Китай делает в РФ соответствующие поставки, а для Украины наоборот - официально запрещает поставлять беспилотники, комплектующие к ним и тому подобное. Поэтому приходится делать закупки через третьи страны.

"Бровди (командующий Сил беспилотных систем ВСУ, - УНИАН) говорит, что НАТО должно переосмыслить свою безопасность, свою концепцию. Концепция того, что завоевание преимущества в воздухе автоматически делает страну победительницей, сейчас уже работает далеко не всегда. Это при конфликте с большими странами еще может работать, а при конфликте, например, с террористами... (нет - УНИАН)", - отметил Романенко.

Он привел рассказ Роберта Бровди о том, что ему показали натовскую базу, которая защищена зенитными комплексами, новейшими системами наблюдения, подавления, но реально с расстояния 10 км превратить во второй Перл-Харбор с помощью беспилотников. Если бы не такие технологии, россияне давно бы пробили оборону ВСУ, отмечает эксперт. Он добавляет, что сейчас сами россияне вынуждены натягивать над дорогами специальные сетки, чтобы защититься от украинских дронов. В то же время, например, мотоциклы для оккупантов стали "одноразовой единицей" для того, что просто сблизиться с позициями ВСУ.

"Кто мог подумать еще два года назад, что боевая техника будет использоваться не для поддержки войск, а просто чтобы перебросить пехоту ближе к вражеским позициям... Сейчас самые современные технические средства будут выходить на передовую. Сейчас нужно будет думать как бороться, например, с роями беспилотников, недешевых беспилотников, а таких, которые имеют искусственный интеллект... Будет матка, и будет рой беспилотников и они будут между собой еще и общаться и совершенствовать подходы к вражеским позициям", - подчеркнул эксперт.

Что еще известно о технологиях во время войны

Как писал УНИАН, бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что военно-технологическая революция будет способствовать ведению такого типа войны, как война на истощение. Именно на этой основе нужно строить стратегию победы для Украины в ее войне против РФ.

По словам Залужного, результатом активного развития технологий искусственного интеллекта и машинного обучения станет рост точности поражения целей и способности наносить противнику большие потери меньшими ресурсами.

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