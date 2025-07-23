Силы обороны успешно уничтожили российские диверсионно-разведывательные группы, которые успели заскочить в Покровск. Об этом в интервью "Украинскому радио" рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.
Он отметил, что тактика заброски в ближний тыл врага маленьких групп диверсантов является распространенной по обе стороны фронта.
"Здесь вопрос заключается не в том, пробуют или не пробуют россияне заходить. Потому что повторюсь, это все происходит по всей линии фронта. Однако, к сожалению, мы видим, что противнику удалось зайти в Покровск. (...) Но в любом случае их уничтожили. (...) Те группы, которые зашли, или уничтожены, или рассеяны и не представляют угрозы", - заявил Тимочко.
Вместе с тем он отмечает, что противник не откажется от новых попыток забросить своих диверсантов в Покровск.
"Но подобную работу осуществляют и Силы обороны Украины. И, поверьте, мы ее проводим гораздо эффективнее. Именно в тылу противника. Потому что прилеты наших беспилотников по российским военным объектам в обход их систем ПВО - это и есть результат работы наших ДРГ. Они изучают маршруты перемещения их систем ПВО, их зенитных установок и многое другое. Они проводят также и доразведку, и наведение на вражеские объекты. Думаю, что со временем, после завершения этой войны мы узнаем о работе таких структур Сил обороны Украины гораздо больше", - заявил он.
Ситуация вокруг Покровска
Как писал УНИАН, на днях украинский мониторинговый проект DeepState сообщил, что российским ДРГ удалось проникнуть в город Покровск, который в целом остается под украинским контролем. Это произошло из-за нехватки украинской пехоты на позициях и ложных докладов о фактической ситуации на земле.
Между тем главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский напомнил, что Покровск держится уже год, хотя всевозможные военные эксперты прогнозировали его падение еще прошлой осенью.